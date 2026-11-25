Il caso della 79enne morta molto probabilmente quest'estate il cui corpo giaceva sul letto della propria abitazione, il figlio è all'oscuro del decesso della madre e avrebbe continuato la propria vita nell'abitazione che condivideva con lei.

Un caso incredibile arriva dal nostro paese ed è legato ad una morte apparentemente molto sospetta per la dinamica e la scoperta a cui sono arrivati gli esperti solo tramite l’intervento delle persone che vivevano vicino. Può accadere che qualcuno scopra in ritardo il decesso di un altro soggetto ma solitamente si tratta di qualche giorno massimo, il tempo conta ma poi il corpo umano fa il resto, invece in questa specifica situazione il quadro è diverso.

Donna morta nel letto, la scoperta dai vicini per il forte odore

Il cambiamento è arrivato solo di recente a causa dell’odore nauseabondo che proveniva dall’appartamento situato al primo piano all’interno di un quartiere di una nota città del centro Italia, altrimenti chissà quando sarebbe stato scoperto.

Dopo averlo sentito hanno deciso di chiamare i Carabinieri che hanno fatto la macabra scoperta, giaceva in casa il corpo di una donna anziana, la morte stando al medico legale è avvenuta quest’estate e nessuno avrebbe allertato le forze dell’ordine.

Il motivo del mancato allarme è ancora tutto da scoprire, probabilmente chi viveva con lei ha preferito mantenere il massimo riserbo sul decesso, difficile da credere che non se ne sia assolutamente accorto.

Donna morta nel letto, il figlio non ne sapeva nulla

La donna morta nel letto si chiamava Gianna Domizi, aveva 79 anni e viveva in un appartamento a Terni assieme al figlio, 45enne che svolgeva lavori saltuari, rimasta vedova del marito viveva una vita tranquilla e modesta, senza mai dare nell’occhio o adito a commenti di alcun tipo.

Sarebbe morta quest’estate, ancora da capire in che modo e soprattutto il motivo del decesso, se si possa essere trattato di un malore o altro, quello che è stato accertato dai Carabinieri è il corpo in decomposizione, il figlio come riporta Today.it, non se ne sarebbe accorto e avrebbe proseguito la sua solita vita.

Il cambiamento principale è arrivato nelle scorse ore perché mancava l’energia elettrica a causa di bollette non pagate nei mesi precedenti, ergo di uno stato attivo di morosità.