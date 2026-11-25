L’attacco ucraino contro la Marina russa nel porto di Bengasi apre un nuovo fronte nel Mediterraneo. Una dimostrazione di forza di Kiev, ma anche un problema strategico per l’Europa: dalla sicurezza energetica ai flussi migratori, dalla libertà di navigazione alla fragile stabilità politica della Libia.
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