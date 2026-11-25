Totuccio Contorno e il caso della morte di De Gennaro, l'ex collaboratore ha lasciato la propria abitazione per tutelarne la propria sicurezza, emersa una conversazione legata all'ex capo di polizia morto il 21 novembre scorso.

Il caso della morte di Gianni De Gennaro è finito inevitabilmente al centro della cronaca italiana ed assieme al suo nome ne sono riemersi altri sulla scena nazionale, uno dei più importanti è quello di Totuccio Contorno, ex collaboratore di giustizia, vicino a De Gennaro ed inoltre uno dei possibili elementi chiave per comprendere fino in fondo cosa sia successo e chi ha organizzato le stragi di Mafia, in particolare quella di Via d’Amelio dove morì il giudice Paolo Borsellino.

Gianni De Gennaro e Totuccio Contorno, l’intercettazione che svela il legame

Gianni De Gennaro e Totuccio Contorno si conoscevano, una conoscenza per niente affatto superficiale, l’ex collaboratore di giustizia, quando occupava quel ruolo, aveva avuto modo di parlare molto da vicino con l’allora capo della Polizia, confidando ciò che sapeva delle stragi di Mafia che hanno messo sotto scacco il paese dal 1992 al 1994.

In quegli interrogatori Contorno ha raccontato quanto la Mafia aveva fatto per colpire lo Stato ed in particolare le due figure più autorevoli del periodo e forse della storia recente del paese, quei due uomini che erano andati, molto probabilmente, vicini a rivelare la verità più grande rispetto alla Mafia.

E’ emersa un’intercettazione, datata agosto 2025, i protagonisti sono Contorno e Francesco Pacetto, collaboratore di De Gennaro, l’ex collaboratore chiede a Pacetto notizie di De Gennaro – “ma il principale (De Gennaro) che dice? E’ che non lo sento e non lo vedo”.

Contorno evidentemente è preoccupato dei mancati contatti con l’ex capo della Polizia, Pacetto allora lo rassicura, spiegando che De Gennaro è in vacanza in Toscana, Pacetto continua “lì dove siamo andati una volta”.

Contorno quindi sapeva dove abitava De Gennaro, conosceva ed avrebbe visitato la tenuta dell’ex capo della Polizia a Montiano, dove poi si è effettivamente tolto la vita il 21 novembre.

Contorno, svelato l’indirizzo dell’ex collaboratore: portato via per la sua sicurezza

Nel frattempo dopo la morte di De Gennaro, Totuccio Contorno è stato portato via dalla propria abitazione, la motivazione sembra essere legata alla propria incolumità, egli sa molte cose legate a De Gennaro e sarebbe potuto finire in spiacevoli situazioni.

Per tutelarlo è stato portato via dalla propria abitazione, situata nella Tuscia, come riporta LiberoQuotidiano, ora si troverebbe in un luogo protetto dove nessuno può rintracciarlo, chissà che non possa eventualmente fornire elementi utili per scoprire le ombre e i misteri del decesso di Gianni De Gennaro.