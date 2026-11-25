Quattro lettere, un hard disk e due procure al lavoro: il caso De Gennaro si allarga tra Grosseto, Firenze e Caltanissetta.

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è morto nella sua tenuta in Maremma dopo essersi sparato con una pistola. Era indagato dalla procura di Caltanissetta per depistaggio nelle indagini sulla strage di via D’Amelio, in cui morirono Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Il corpo è stato ritrovato nella casa di campagna di Montiano, in provincia di Grosseto, dove era da solo.

Le lettere lasciate prima della morte

Nella villa sono state sequestrate quattro lettere, aperte nella sede del Ris di Roma alla presenza dei magistrati di Grosseto e Firenze. Due sono indirizzate ufficialmente ai familiari e al custode Giuseppe Succu, un’altra al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, che aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari, e l’ultima è un memoriale destinato a chi vorrà pubblicarlo.

Le lettere sono datate 17 novembre e sono state sottoposte a perizie calligrafiche, che hanno confermato l’autore.

Nella lettera indirizzata al procuratore De Luca si legge: “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare”. In un altro passaggio De Gennaro scrive: “Colpite un uomo di Stato che ha dedicato tutta la sua vita alle istituzioni”.

Un hard disk lasciato a Fonteblanda

Tra i reperti dovrebbe esserci anche un hard disk, che i magistrati di Caltanissetta cercavano. Secondo quanto riportano le carte, De Gennaro lo avrebbe lasciato a chi aveva svolto i sopralluoghi, con un biglietto indirizzato al procuratore De Luca: “Non contiene nulla di importante, ma non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo”.

Due procure e possibili conflitti di competenza

La procura di Grosseto, guidata da Maria Navarra, ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio e lavora sulla dinamica della morte. La procura di Firenze, guidata da Rosa Volpe, indaga con la Dda per verificare se nei materiali emergano elementi utili alle inchieste sulle stragi di mafia del 1993. Navarra ha precisato in una nota che “tutto quanto è stato rinvenuto sul luogo del decesso è nella disponibilità della Procura di Grosseto”. Le due inchieste potrebbero sovrapporsi tra loro e con quella di Caltanissetta.

Autopsia e funerali

L’autopsia è prevista per venerdì all’ospedale Careggi di Firenze, affidata alle esperte in medicina legale Andrea Paterna e Beatrice Defraia. I funerali sono fissati per lunedì alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. Non saranno esequie di Stato, ma la presenza di esponenti della politica e delle istituzioni ne fa un momento solenne.

Il ricorso contro i domiciliari negati

Il gip Giulia Zappalà aveva negato gli arresti domiciliari richiesti dalla procura di Caltanissetta, ritenendo insufficiente il quadro indiziario. I legali degli indagati hanno chiesto il rinvio dell’udienza del Riesame, prevista per il primo dicembre, perché non hanno avuto il tempo di esaminare le migliaia di pagine di nuove carte depositate dalla Procura. L’avvocato Mauro Marsella, che difende Massimo Carnicelli, ha riferito che non tutti gli hard disk sequestrati riguardano il suo assistito.