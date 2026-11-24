Omicidio Emiliano Torcasio, accolta la richiesta, medesima sia da parte dell'accusa che della difesa, pena aumentata perchè è stata tolta l'aggravante dei futili motivi.

Oggi è stata una giornata importante per il caso di Emiliano Torcasio, infatti si è tenuta nel palazzo della corte di giustizia di Lamezia Terme la sentenza che ha chiuso il caso che vedeva come unico imputato e colpevole dell’assassinio dell’uomo, Pasquale Colelli che all’epoca dei fatti si costiuì dopo poche ore davanti ai Carabinieri ammettendo l’omicidio.

Omicidio Emiliano Torcasio, cosa avvenne il 23 ottobre 2025

L’ omicidio di Emiliano Torcasio avvenne il 23 ottobre del 2025, nella notte in località Ginepri di Lamezia Terme, l’uomo venne ucciso con una coltellata alla gola.

Il mattino seguente si recò dai Carabinieri Pasquale Colelli, che ammise di aver ucciso Emiliano Torcasio perché non ne poteva più delle vessazioni subite per anni da parte dell’uomo.

La coltellata avvenne al termine di una discussione molto accesa tra i due uomini.

L’arma del delitto fu presa da Colelli nel cruscotto dell’auto di Torcasio e successivamente sempre lui decise di buttarla in mare, raccontando agli agenti di essere tornato alla propria abitazione tramite un passaggio in auto da parte di un familiare chiamato al telefono.

Omicidio di Emiliano Torcasio, la condanna definitiva per Colelli

La procura di Lamezia Terme ha accolto la richiesta, la stessa sia per l’accusa che per la difesa di una condanna per Pasquale Colelli a 10 anni e 10 mesi di reclusione.

E’ stato quindi deciso di condannarlo ad una pena detentiva di 13 anni e 4 mesi, come riporta Ansa.it, per aver ucciso il 52enne, confermate le attenuanti generiche e invece rimossa l’attenuante dei futili motivi, inizialmente considerata nel giudizio di colpevolezza.

Ora quindi per l’uomo si apriranno le porte del carcere ed il caso sarà chiuso con l’ottenimento della giustizia da parte dei familiari di Torcasio che aspettavano la sentenza con notevole interesse per scoprire quanto avrebbe dovuto pagare Colelli per il gesto compiuto.