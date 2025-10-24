La vittima si chiamava Emiliano Torcasio e non avrebbe precedenti penali: in corso le indagini delle forze dell'ordine.

Lamezia Terme sotto shock, è stato trovato sul lungomare il cadavere di un uomo di 52 anni, che sarebbe stato accoltellato nella notte. Le indagini sono in corso.

Lamezia Terme, omicidio sul lungomare: trovato il cadavere accoltellato di un 52enne

Un uomo di 52 anni è stato ucciso a coltellate nella notte a Lamezia Terme.

Il suo cadavere è stato ritrovato sul lungomare, in località Ginepri. A notare il corpo senza vita dell’uomo sarebbero stati alcuni passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine, giunte subito sul posto. Sono già stati effettuati i rilievi scientifici al fine di capire cosa sia successo ma sembra che il 52enne sia stato ucciso a coltellate. Il cadavere è già stato trasportato presso l’obitorio cittadino.

Lamezia Terme, omicidio sul lungomare: chi è la vittima

L’uomo ucciso a coltellate a Lamezia Terme si chiamava Emiliano Torcasio e aveva 52 anni. Secondo le prime informazioni, l’uomo non avrebbe precedenti penali. I Carabinieri hanno già effettuato i primi rilievi per capire cosa sia successo e soprattutto per cercare di identificare l’assassino. Intanto l’Autorità Giudiziaria, ha disposto l’autopsia sul corpo del 52enne, al fine di stabilire con certezza le cause della morte. Gli investigatori si stanno concentrando anche sulle telecamere di videosorveglianza della zona e sulla presenza o meno di testimoni.