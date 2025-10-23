Padre, madre e figlia trovati morti nella loro abitazione a Paviole, piccola frazione di Rovigo: le autorità hanno avviato le indagini.

Una tragedia silenziosa ha sconvolto Paviole di Canaro, piccola frazione in provincia di Rovigo, dove padre, madre e figlia sono stati trovati morti all’interno della loro abitazione.

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre, una drammatica scoperta ha sconvolto la frazione di Paviole, nel comune di Canaro (Rovigo).

I corpi senza vita di un’intera famiglia – un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la loro figlia di 28 – sono stati rinvenuti nei rispettivi letti all’interno della loro abitazione in via Battisti.

La segnalazione alle forze dell’ordine è arrivata dai colleghi del padre, preoccupati perché l’uomo non si era presentato al lavoro già da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Anche il gatto di famiglia è stato trovato morto all’interno della casa.

Tre morti in casa a Rovigo: le prime ipotesi sulla tragedia familiare

Un primo esame esterno dei corpi non ha evidenziato segni di violenza, indirizzando le indagini verso l’ipotesi di un decesso naturale dovuto all’inalazione di sostanze tossiche, probabilmente monossido di carbonio.

La famiglia, di origine moldava ma residente in Polesine da oltre vent’anni, potrebbe essere deceduta durante il sonno, con l’evento che potrebbe risalire a uno o più giorni prima del ritrovamento.

I carabinieri continuano le verifiche per chiarire la dinamica della tragedia, mentre l’autopsia sui tre corpi sarà determinante per confermare la causa dei decessi e stabilire con precisione il momento della morte.