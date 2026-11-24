Centrosinistra, patrimoniale e fisco al tavolo del programma

Centrosinistra, patrimoniale e fisco al tavolo del programma

Fisco e patrimoniale, scontro su tetto a 5 milioni nel programma del centrosinistra

Il tavolo sul programma del centrosinistra prosegue il lavoro dei delegati dei partiti, che è alla sua terza settimana. Sul tema fisco e patrimoniale, secondo quanto viene fatto sapere, sono stati fatti “grandi passi in avanti”. Il tavolo si aggiornerà domani mattina.

Fisco e patrimoniale, il nodo del tetto a 5 milioni

Il confronto tra i delegati delle varie forze ha prodotto diverse intese. C’è fiducia che, su fisco e patrimoniale, il nodo si possa sciogliere senza un incontro tra i leader di partito.

Il tema centrale è il tetto a 5 milioni voluto da Avs. Nicola Fratoianni ha detto a Giuseppe Conte: “Senza tassa ai ricchi non c’è coalizione”. Conte ha risposto: “Si discute, non si rompe”.

Le intese chiuse e i temi ancora aperti

In molti casi, nelle riunioni dei tavoli degli sherpa, i temi sono confluiti in testi condivisi. Non tutti, però. Le questioni rimaste aperte sono quelle su cui le posizioni dei partiti erano più distanti fin dall’inizio.

Sono chiusi gli accordi su università, intelligenza artificiale, scuola, agricoltura, ambiente ed energia.

Sulle questioni più delicate restano invece le cosiddette fumate nere, definizione che i partecipanti contestano. Toccherà ai leader risolverle.

L’accordo sulle armi all’Ucraina

Per trovare un accordo sulle armi all’Ucraina sembra necessario un confronto tra i leader di partito, a differenza di quanto accade per fisco e patrimoniale.