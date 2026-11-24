L'esponente PD in un post ha citato Monteleone, un giornalista RAI e i vertici di viale Mazzini, paragonandoli ad un gerarca nazista finito a processo a Norimberga, parole che hanno immediatamente portato ad una replica.

La guerra tra Israele e Palestina è raccontata dalle principali reti televisive italiane, un lavoro non certamente facile perché si tratta pur sempre di notizie delicate da fornire, seppur lontana dal nostro paese questa guerra ha avuto pesanti ripercussioni sull’economia del paese e secondo qualcuno vi è una narrazione distorta di quanto accade, narrazione che verrebbe veicolata mediaticamente ai cittadini italiani che si affiderebbero a tale fonte di informazione.

Michele Gamba ed il passato turbolento quando era nel PD

Il soggetto in questione è un senatore del PD, espulso dalla sede di cui è stato segretario a Monza, in passato già si era lasciato andare a commenti diretti e piuttosto pungenti in riferimento al conflitto tra Israele e Palestina.

Difatti per queste sue posizioni era stato cacciato dal partito pur avendo ancora la tessera ed essendo in un paese dove esiste la libertà di espressione ha scritto un messaggio dai toni forti, rivolto ai vertici della Rai in generale e in particolare a due figure che sono parte della narrazione di quello che accade sul terreno di conflitto.

Gamba e l’attacco su X a Giovan Battista Brunori e a Monteleone, invocando il processo di Norimberga

Michele Gamba ha scritto su X, come riporta LiberoQuotidiano, che “Fare propaganda per il Genocidio rende colpevoli di Genocidio” ed ha taggato i profili ufficiali delle due persone, continuando ha anche citato Julius Streicher, giornalista nazista andato a processo a Norimberga con l’accusa di crimini contro l’umanità e incitamento all’odio tramite la propaganda.

Gamba ha usato questi toni duri in risposta a quanto fatto da Maria Elena Scandaliato, giornalista di Spotlight che è stata contestata a livello disciplinare per delle domande, evidentemente molto scomode, rivolte ad Antonino Monteleone durante una conferenza stampa.

Il post è stato notato da Daniele Nahum attuale consigliere del comune di Milano, ex membro del PD, partito abbandonato da lui nel 2024, che ha scritto a proposito di Gamba: “Era già stato cacciato dal ruolo di segretario del circolo PD di Monza, ora evoca Norimberga e la forca per i giornalisti. Cosa aspetta Elly Schlein a cacciarlo defintivamente?”.

Infatti Michele Gamba non è affatto nuovo ad uscite del genere, in passato era finito al centro di un caso di cronaca per aver scritto sempre su X un post dove diceva – “Israele va annientato“.