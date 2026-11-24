Potrebbe essere cancellata dalla prossima Manovra la disposizione che prevede di distribuire su dieci anni una parte dei crediti fiscali del Superbonus. Dopo le proteste di banche, imprese e professionisti, il governo starebbe valutando lo stralcio integrale della norma dal disegno di Legge di Bilan...

Potrebbe essere cancellata dalla prossima Manovra la disposizione che prevede di distribuire su dieci anni una parte dei crediti fiscali del Superbonus. Dopo le proteste di banche, imprese e professionisti, il governo starebbe valutando lo stralcio integrale della norma dal disegno di Legge di Bilancio ma non si sarebbe ancora giunti a una decisione definitiva.

Tra le alternative rimarrebbe la possibilità di ridurre a cinque anni la rateizzazione per alcune imprese, come proposto da Forza Italia.

https://www.youtube.com/watch?v=TL7BKaVzyaI