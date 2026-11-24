La violenza sulle donne è una battaglia che lo Stato attraverso iniziative dedicate combatte con il massimo delle proprie forze per tentare di instillare nella mente degli uomini, di qualunque età, che quando una donna dice no è no e non ammette alcuna replica, eppure i femminicidi continuano a ripertersi, con un ritmo di tre casi al giorno, le violenze vengono svelate a distanza di tempo per la vergogna e paura di ripercussioni.

Una vacanza in provincia di Rimini e la violenza: il racconto di una 14enne

Come scritto in apertura, i casi di violenza possono avvenire in ogni condizione ed interessare ragazze e donne di ogni età, spesso però la paura è talmente elevata che non ci si vuole esporre e si preferisce tenere tutto dentro.

Arriva però il momento in cui il desiderio di essere ascoltata è più forte di tutto e ci si fa coraggio e si confessa quanto subito. E’ il caso di una minorenne di origine straniera, che ha svelato di aver subito una violenza sessuale durata 50 minuti, nell’estate del 2025, quando si trovava in vacanza a Bellaria-Igea Marina in provincia di Rimini.

La giovane ha fatto emergere i dettagli di quanto accaduto ed ha fornito anche l’identikit del giovane molestatore, un ragazzo di origine tunisina di 19 anni residente in Italia ed impiegato presso un’azienda edile. Dopo svariati tentativi di rintracciarlo finalmente sono riusciti ad ascoltarlo ma lui nega di aver fatto violenza.

Violenza su una 14enne: la confessione alla psicologa in una struttura protetta

Il racconto della minorenne è stato validato lo scorso 16 novembre durante l’incidente probatorio che si è tenuto in un’aula protetta del Palazzo di Giustizia, come riporta Today.it, assieme alla giovane una psicologa e le parti chiamate in causa.

Il presunto violentatore starebbe preparando una strategia difensiva assieme al suo legale, la confessione della giovane è stata fatta in anticipo per evitarle la ripetizione in aula, tutto questo così da tutelarla a livello psicologico, complice l’età molto precoce.

Sarà la procura di Rimini a stabilire come procedere relativamente al 19enne, se chiedere o no il rinvio a giudizio del ragazzo.