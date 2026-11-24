Alberto Stasi ha raccontato la sua nuova quotidianità a QN, rivelando anche di desiderare di avere un giorno dei figli, anche se poi dovrà inevitabilmente parlargli di Garlasco. I dettagli.

Garlasco, Alberto Stasi parla del carcere

Il caso Garlasco continua a tenere alta l’attenzione mediatica, con l’attesa per la decisione del Gup di Pavia in merito al rinvio a giudizio per Andrea Sempio, con l’udienza preliminare fissata per il prossimo 25 di febbraio.

Intanto Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, da alcuni mesi è uscito dal carcere e, per la prima volta, ha concesso una intervista, per l’esattezza a Quotidiano Nazionale, dove ha parlato della sua nuova quotidianità e della vita passata in carcere. L’ex fidanzato di Chiara Poggi ha ricordato i primi tempi in cell a, quando gli veniva puntata addosso una torca ogni venti minuti, quando il telecomando della televisione era conteso con gli altri detenuti, fino alle partite a carte, i libri, e a una sedia in più per poter appoggiare le gambe.

Dopo aver passato 10 anni in carcere a Bollate, Stadi ha anche alla giornalista Gaia Tortora di non aver mai avuto occasione di imparare a cucinare: “So fare la pasta. In tutti i modi, ma solo quella.“

Caso Garlasco, parla Alberto Stasi: “Vorrei dei figli, ma poi dovrei spiegargli tutto…”

Come abbiamo appena visto, Alberto Stasi ha concesso una intervista a Quotidiano Nazionale, dove ha ricordato gli anni passati in carcere ma dove ha anche parlato del suo futuro, rivelando il desiderio di avere un giorno dei figli, pur sapendo che poi dovrà raccontare loro di Garlasco: “Vorrei dei figli ma so già che dovrò spiegare tutto,”, in merito appunto al caso che lo ha visto condannato per omicidio di Chiara Pogg:.

“Mio padre lo sapeva bene: in questo Paese resti imputato a vita.”