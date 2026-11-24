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C’è l’intenzione di prorogare fino al 31 dicembre il price cap sui carburanti. Lo ha confermato l’ad di Eni Claudio Descalzi, rispondendo a una domanda sulla possibile estensione della misura fino alla fine dell’anno a margine degli Stati Generali dell’energia di Forza Italia alla Camera.

“C’è questa intenzione”, ha spiegato, precisando che è in corso una nuova valutazione del sistema.

“Adesso stiamo rianalizzando il sistema, penso proprio che entro oggi ci siano delle possibili novità. Non ve le annuncio ancora, ma è così”, ha affermato.

Intanto è scaduto lo sconto e l’accisa sul diesel è salita di 4 centesimi al litro (4,9 Iva inclusa). Tuttavia le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo, soprattutto sui gasoli, hanno messo a segno un ribasso che ha neutralizzato l’aggravio.

Quindi, stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, i prezzi consigliati delle compagnie non si sono mossi. Questa mattina 24 novembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,939 €/l per la benzina (-2 millesimi rispetto a ieri), 2,196 €/l per il gasolio (-1), 0,844 €/l per il Gpl (+1) e 2,155 €/kg per il metano (invariato).

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 1,973 €/l per la benzina (-2), di 2,252 €/l per il gasolio (-2), di 0,937 €/l per il Gpl (+1) e di 2,094 €/kg per il metano (+1).

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 24mila punti vendita che comunicano i prezzi all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service 1,942 euro/litro (1,942 euro/litro la media compagnie, 1,942 euro/litro quella delle pompe bianche), gasolio self service 2,198 euro/litro (2,197 euro/litro compagnie, 2,201 euro/litro pompe bianche); benzina servito 2,077 euro/litro (2,115 euro/litro compagnie, 2,010 euro/litro pompe bianche), gasolio servito 2,333 euro/litro (2,369 euro/litro compagnie, 2,266 euro/litro pompe bianche); Gpl servito 0,849 euro/litro (0,853 euro/litro compagnie, 0,845 euro/litro pompe bianche); metano servito 2,152 euro/kg (2,144 euro/kg compagnie, 2,159 euro/kg pompe bianche); Gnl self service 2,135 euro/kg (2,164 euro/kg compagnie, 2,116 euro/kg pompe bianche), Gnl servito 2,100 euro/kg (2,113 euro/kg compagnie, 2,091 euro/kg pompe bianche). Per quanto riguarda le singole compagnie, Eni pratica un prezzo medio della benzina self service pari a 1,942 euro/litro (2,149 servito) e del gasolio self service pari a 2,200 euro/litro (2,407 servito); IP 1,948 euro/litro la benzina self (2,114 servito) e 2,199 euro/litro il gasolio self (2,363 servito); Q8 1,941 euro/litro la benzina self (2,096 servito) e 2,197 euro/litro il gasolio self (2,351 servito); Tamoil 1,934 euro/litro la benzina self (2,016 servito) e 2,189 euro/litro il gasolio self (2,272 servito).

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