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Ritrovati i resti di un corpo nel Vallone dell’Inferno, sul massiccio del Gran Sasso in Abruzzo. Potrebbero appartenere a Karol Brozek, l’alpinista polacco scomparso il 19 novembre 2025 dopo essere partito da Campo Imperatore insieme ai suoi due cani. Il recupero dei resti è previsto nella mattinata di oggi, condizioni meteorologiche permettendo.

Le operazioni sono affidate alle squadre di soccorso impegnate nell’intervento in un’area particolarmente impervia.

Karol Brozek, 44 anni polacco, era in viaggio da un paio di mesi a bordo di un camper con i suoi due cani. Il 19 novembre è stato ripreso da una telecamera mentre usciva dal camper in un piazzale a Campo Imperatore, in provincia dell’Aquila.

Era insieme ai suoi due cani e si è incamminato verso il sentiero che porta al rifugio Duca degli Abruzzi. Da quel momento nessuno ha più visto né lui né i cani. Ha con sé un cellulare che risulta spento. DEl caso se ne è occupato la trasmissione ‘Chii l’ha visto?’.

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