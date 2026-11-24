Washington, 24 nov. (askanews) – “Firmerò una direttiva presidenziale che ordinerà al Dipartimento di Giustizia di perseguire con la pena di morte per gli assassini di bambini, così come per gli stupratori e i trafficanti di esseri umani che uccidono le loro vittime”. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, parlando a un evento del Dipartimento di Giustizia.”Il mio ordine dà inoltre mandato al Procuratore Generale di accelerare l’esecuzione delle condanne a morte federali.

Una volta che le giurie avranno parlato, la pena capitale sarà rapida e certa”.Nel corso del suo intervento, Trump ha anche attaccato il governatore della California Gavin Newsom per la sua decisione di commutare le condanne a morte di 548 detenuti, alcuni tra i “maggiori mostri del male”, ha detto.”Dovreste leggere le loro biografie per vedere quanto fossero cattivi.

Livelli di follia, di malattia che non ho mai visto prima”, ha concluso.