(Adnkronos) – Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, sarà presente alla 43ª Assemblea Nazionale Anci, in programma dal 25 al 27 novembre presso la Fiera di Verona, con tre panel dedicati ad alcune delle principali sfide che interessano le amministrazioni locali oggi: la qualità della vita nelle città, la rigenerazione del patrimonio esistente e la capacità di trasformare le risorse disponibili in investimenti e servizi concreti per i cittadini.

L’Assemblea, intitolata in questa edizione ‘Cara Italia. I sindaci per l’ottantesimo della nostra Repubblica’, rappresenta da sempre un’importante occasione di confronto sulle trasformazioni sociali ed economiche dei territori e sulle prospettive di sviluppo delle comunità e Rekeep porterà quest’anno il proprio contributo al dibattito coinvolgendo presso il proprio stand nell’area Anci Expo (Padiglione 10) rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, oltre a esperti e professionisti.

In dettaglio, il primo panel, ‘La città che vorrei.

Cosa chiedono davvero i cittadini ai sindaci?’, in programma giovedì 26 novembre alle 11, si aprirà con la presentazione di un sondaggio esclusivo realizzato da Youtrend per Rekeep, volto a indagare la percezione dei cittadini rispetto alla qualità delle città e ai servizi che contribuiscono a renderle più vivibili e funzionali. Nell’ambito del panel interverranno Mario Conte, Sindaco di Treviso e Presidente Anci Veneto, Sara Funaro, Sindaca di Firenze, Enzo Lattuca, Sindaco di Cesena e Presidente nazionale Upi, moderati da Lorenzo Pregliasco, Founding Partner di Youtrend.

Il secondo appuntamento, ‘La rigenerazione come laboratorio di cittadinanza’, previsto giovedì 26 novembre alle ore 15.30, approfondirà invece il ruolo della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente come strumenti per migliorare la qualità degli spazi pubblici, prevenire il degrado e rafforzare il legame tra le infrastrutture e le comunità che le vivono. Al panel, moderato da Salvatore Borghese, analista di Youtrend, parteciperanno, oltre a Claudio Levorato, Presidente esecutivo di Rekeep, Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto, Francesca Scotti, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Milano, Marco Panieri, Sindaco di Imola, e Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno.

Il terzo panel, ‘I soldi ci sono. Perché non riusciamo a spenderli?’, in programma venerdì 27 novembre alle 10, sarà, infine, dedicato alle difficoltà che ancora ostacolano la trasformazione delle risorse pubbliche disponibili in cantieri, infrastrutture e servizi per i cittadini. Al centro del dibattito, i principali nodi legati alla capacità amministrativa, alle competenze tecniche, alla disponibilità di personale, ai tempi e alle regole di attuazione, oltre alle opportunità legate alla formula del partenariato pubblico-privato. Il panel, moderato da Enrico Ferro, giornalista de Il Gazzettino, vedrà la partecipazione, in collegamento, di Annalisa Corrado, Eurodeputata e membro della Commissione Itre (Industria, ricerca ed energia) del Parlamento europeo, Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza e Coordinatore della Consulta delle Città Capoluogo di Provincia Anci, e Davide Ciferri, Coordinatore dell’Unità di missione per l’attuazione del Pnrr del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attraverso la partecipazione all’Assemblea Anci, Rekeep rinnova quindi il proprio impegno verso un dialogo e una collaborazione continue con le istituzioni e gli amministratori locali, mettendo a disposizione il proprio know-how e l’esperienza maturata nella gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio pubblico, con l’obiettivo di promuovere un confronto concreto sulle sfide che interessano i territori e individuare soluzioni capaci di migliorare la qualità dei servizi, favorire la sostenibilità e rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze delle comunità.

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