Gabriel Felix, modello e influencer brasiliano, è morto a soli 29 anni dopo aver accusato un malore mentre stava giocando a calcio con alcuni amici lo scorso 19 novembre. La notizia della morte è stata confermata dalla sua compagna, che ha anche condiviso una lettera che qualche no fa l’influencer aveva scritto per la figlia.

Gabriel Felix, addio all’influencer brasiliano: è morto mentre giocava a calcio con gli amici

Lo scorso 19 novembre il noto modello e influencer, Gabriel Felix, si è sentito male mentre stava giocando a calcio con alcuni amici. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, ed è morto.

In Brasile Felix era molto conosciuto per i suoi video su Instagram, dove spesso condivideva momenti assieme alla sua compagna, Isabelle Abreau, anche lei content creator, e a loro figli Amelie, di 3 anni. A confermare la notizia della morte la stessa compagna: “Non so come iniziare questo messaggio, non avrei mai pensato di dover scrivere di questo.

Gabriel è morto la scorsa notte, è difficile trovare le parole per descrivere quello che stiamo passando. Provo un dolore che non avrei mai immaginato di provare. Il nostro amore è eterno e lo sarà anche al tua eredità. Non riesco a immaginare un mondo senza di te. Non voglio credere a quello che è successo. Ti rivoglio indietro, continuo a chiedere a Dio dove sei.” I due si erano conosciuti nel 2020, e stavano progettando il matrimonio. La compagna di Felix ha anche voluto condividere una lettera che l’influencer aveva scritto per la figlia.

Malore fatale, influencer 29enne muore mentre gioca a calcio: la lettera per la figlia

Il 5 ottobre del 2024, Gabriel Felix aveva scritto una lettera per la figlia Amelie, che oggi ha tre anni. Isabelle Abreau ha voluto condividere questa lettera sui social: “Il mondo è il tuo parco giochi. Cerca di essere sempre gentile, dai valore al viaggio e non soltanto alla meta.” Nella lettera Gabriel Felix ha ripercorso anche i momenti felici ma anche quelli più difficili, ricordando alla piccola che sarà sempre “la più meravigliosa e incredibile delle sue creazioni.”