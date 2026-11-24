Il ritorno sui social dopo la scarcerazione e un messaggio che rivendica la volontà di proseguire la propria battaglia. Youssef Siher, amministratore della pagina Movimento 17 ottobre, è tornato a farsi sentire su Instagram dopo la mancata convalida del fermo da parte del gip. Intanto, mentre il trentenne rilancia le parole «Resistenza fino alla liberazione», proseguono gli accertamenti della Procura di Milano sulle accuse che lo coinvolgono.

Chi è Youssef Siher e cosa ha fatto

Youssef Siher è un attivista trentenne, ricercatore e giornalista freelance, conosciuto anche per aver amministrato la pagina social Movimento 17 ottobre. Proprio il suo ruolo nella gestione dei canali riconducibili a questa realtà è al centro dell’indagine della Procura di Milano. L’uomo era stato fermato il 24 ottobre, nell’ambito di un’inchiesta per presunta istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche.

Quattro giorni dopo, il gip aveva disposto la sua liberazione, negando la convalida del fermo. La vicenda ha avuto una risonanza anche nel dibattito pubblico e politico, mentre gli accertamenti giudiziari proseguono per verificare le condotte contestate e gli eventuali collegamenti con altre persone.

La Procura milanese avrebbe successivamente deciso di rinunciare al ricorso al Tribunale del Riesame contro la mancata convalida del fermo.

Questo passaggio, tuttavia, non comporterebbe la chiusura del procedimento: Siher resta indagato a piede libero e gli accertamenti sulla presunta rete di relazioni e contatti riconducibile all’attivista proseguono. Sulla vicenda sta lavorando anche la Procura di Genova, impegnata a ricostruire eventuali collegamenti e rapporti.

Ulteriori elementi potrebbero emergere dall’esame del materiale informatico sequestrato durante le perquisizioni. Tra i dispositivi acquisiti dagli investigatori figurano quelli appartenenti allo stesso Siher e alla moglie, Sagia Hammoud, che sarebbe anche lei iscritta nel registro degli indagati per le medesime ipotesi di reato. L’analisi di computer, telefoni e altri supporti digitali potrebbe contribuire a chiarire la natura dei contatti e delle attività oggetto dell’inchiesta. Al momento, tuttavia, le contestazioni restano ipotesi investigative e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.

Siher torna sui social dopo un mese: le sue parole fanno discutere

Youssef Siher è tornato a pubblicare sui social dopo essere stato rimesso in libertà dal giudice per le indagini preliminari, che non ha convalidato il fermo disposto dalla Procura di Milano. Sul suo profilo Instagram, come riportato dall’Ansa, è comparsa una storia con lo sfondo nero e una scritta bianca: «Resistenza fino alla liberazione». Un messaggio accompagnato da alcune parole rivolte a chi gli ha manifestato vicinanza durante i giorni successivi al provvedimento.

«Ringraziamo tutte e tutti per il supporto e la solidarietà. La repressione non ci ferma e la nostra lotta continua contro l’oppressione. Non molliamo un millimetro», ha scritto il trentenne, aggiungendo poi: «A poco a poco rispondo a tutte e tutti». Siher ha quindi ripreso a comunicare pubblicamente dopo la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto, mentre nei suoi confronti prosegue l’inchiesta per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e dalla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La decisione del gip di non convalidare il fermo ha suscitato anche diverse reazioni e polemiche sul piano politico.