La commemorazione di Sergio Ramelli a Milano torna al centro di una vicenda giudiziaria legata ai saluti romani e alla diffusione dell’ideologia fascista. La Procura generale ha deciso di ricorrere in Cassazione contro l’assoluzione di 23 militanti di estrema destra, contestando la valutazione della Corte d’Appello e chiedendo di approfondire il significato e la portata della manifestazione del 29 aprile 2019.

Caso Ramelli, nel ricorso i numeri della manifestazione e le condanne precedenti

Nell’impugnazione, la pg avrebbe evidenziato diversi aspetti che, a suo giudizio, non sono stati adeguatamente considerati dai giudici d’Appello. Come sottolineato dall’Ansa, tra questi figurano la ripetizione annuale della manifestazione, la crescita delle adesioni, quasi raddoppiate tra il 2014 e il 2019 fino a raggiungere circa 1.200 persone, e la promozione dell’iniziativa attraverso i social network.

Elementi che, secondo Bossi, contribuiscono a delineare il rischio di una diffusione, anche indiretta, dell’ideologia fascista. La manifestazione avrebbe infatti espresso una «immediata forza evocativa delle radici fasciste», configurando, secondo la Procura, un’adunata finalizzata a manifestare adesione a un preciso sistema di valori e a raccogliere consensi per un possibile progetto di ricostituzione del partito fascista.

Nell’atto vengono inoltre richiamati precedenti giudiziari: cinque imputati sarebbero stati condannati in via definitiva nel 2023 per gli stessi fatti, mentre il 22 ottobre scorso la Cassazione avrebbe reso definitive le condanne di altri 13 militanti per il corteo commemorativo di Ramelli del 2018.

Saluti romani per Ramelli: la Procura generale ricorre in Cassazione contro 23 assoluzioni

La Procura generale di Milano torna sul caso del corteo organizzato il 29 aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975 da un commando di Avanguardia Operaia. Come riportato dall’Ansa, la sostituta procuratrice generale Olimpia Bossi ha presentato ricorso alla Cassazione contro la sentenza del 10 luglio, con cui la Corte d’Appello aveva confermato l’assoluzione di 23 esponenti di estrema destra, accusati di manifestazione fascista per aver risposto alla chiamata del «presente» ed eseguito il saluto romano durante la commemorazione.

Secondo la Procura, quanto accaduto non può essere considerato una semplice iniziativa commemorativa, ma deve essere valutato alla luce del significato politico e simbolico dei gesti compiuti dai partecipanti.