(Adnkronos) - “La disinformazione è subdola, perché manipola e può distruggere la fiducia nei processi democratici. Non si tratta, quindi, di singoli post falsi. Alimenta l'insicurezza e influenza i nostri processi cognitivi”. È l'allarme lanciato da Thomas Bagger, ambasciatore di Germania ...

(Adnkronos) – “La disinformazione è subdola, perché manipola e può distruggere la fiducia nei processi democratici. Non si tratta, quindi, di singoli post falsi. Alimenta l’insicurezza e influenza i nostri processi cognitivi”. È l’allarme lanciato da Thomas Bagger, ambasciatore di Germania in Italia, intervenendo all’incontro ‘Danger zone: Dai media alle urne’, organizzato a Palazzo Farnese, a Roma, dall’Ambasciata di Francia in Italia e dall’Institut français Italia.

L’iniziativa, inserita nel ciclo di dibattiti ‘Informazione e democrazia – Le sfide della post-verità’, ha riunito rappresentanti diplomatici, giornalisti e analisti per un confronto sulle interferenze straniere nei processi elettorali e sulle conseguenze delle campagne di manipolazione informativa per la tenuta delle istituzioni democratiche.

Una questione che assume particolare rilievo in vista degli appuntamenti elettorali previsti nel 2027 in diversi Paesi europei.

Su questo aspetto si è soffermato Ryszard Schnepf, ambasciatore di Polonia in Italia, richiamando le implicazioni politiche delle prossime consultazioni. “È un problema serio. Nel 2027 si voterà in alcuni dei maggiori Paesi europei, tra cui in Polonia. Da questi appuntamenti elettorali dipenderanno le scelte dei singoli governi e la loro capacità di agire insieme, in Europa e nell’alleanza transatlantica”, ha affermato Schnepf.

Il tema delle ingerenze straniere è stato affrontato anche attraverso la testimonianza della Repubblica di Moldova, rappresentata dal suo ambasciatore in Italia, Oleg Nica, che ha richiamato il valore della difesa delle istituzioni democratiche e la responsabilità di preservarle nel tempo. “Difendere la democrazia dalle ingerenze straniere è un nostro dovere verso chi ha lottato per conquistarla e verso le future generazioni”, ha dichiarato Nica.

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