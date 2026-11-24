Il governo della Lettonia intende discutere la possibilità di chiudere il proprio confine terrestre con la Russia già il mese prossimo. La notizia è stata data lunedì dal portale baltico Delfi, pochi giorni dopo che la vicina Estonia ha annunciato la chiusura dei suoi valichi con la Russia.

Il primo ministro Andris Kūlbergs ha chiesto al ministero degli Esteri e al ministero dei Trasporti di preparare una posizione chiara sulle possibili restrizioni.

Il documento dovrà tenere conto dei rischi per la sicurezza nazionale e dell’impatto sul transito e sul traffico in tutta la regione baltica. Secondo quanto riferito, la posizione dovrà essere pronta entro il 30 novembre.

Il ministro dell’Interno e la questione del consenso

Il ministro dell’Interno Jānis Dombrava ha sostenuto l’ipotesi di chiudere il confine con la Russia, che corre lungo la regione di Pskov.

Ha però spiegato che il nuovo governo deve prima trovare una «common understanding» sulla questione prima di chiudere i valichi.

Dombrava ha affermato: «The new government was confirmed just recently. I hope we’ll manage to do this in the coming days». Il gabinetto, approvato dal parlamento la settimana precedente, è in carica dopo le elezioni parlamentari di ottobre.

Anche Kūlbergs ha chiesto di recente che l’Unione europea chiuda le frontiere a tutti i cittadini russi. Secondo il premier, i governi europei non sono in grado di controllare adeguatamente le migliaia di cittadini russi che continuano a viaggiare verso il blocco.

La mossa dell’Estonia e il caso dei valichi

L’Estonia chiuderà dal 1° dicembre tutti e cinque i valichi di frontiera con la Russia: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa e Saatse. La chiusura durerà almeno sei mesi. Tallinn la collega a un tentativo di incendio doloso alla Threod Systems, azienda che produce droni per l’Ucraina, e attribuisce l’attacco all’intelligence militare russa, il GRU. Mosca nega ogni coinvolvimento nel sabotaggio e respinge le accuse. Il ministero degli Esteri russo ha convocato a Mosca il massimo diplomatico estone per protestare contro la chiusura.

Il capo della guardia di frontiera lettone, Guntis Pujāts, ha avvertito la scorsa settimana che la chiusura dei valichi estoni porterebbe lunghe code ai posti di frontiera lettoni e costringerebbe gli agenti a fare straordinari per gestire il traffico deviato. Pujāts ha anche sostenuto che, chiudendo i valichi con la Russia, le autorità potrebbero destinare più personale ai pattugliamenti.

Due valichi stradali aperti

Al momento sul confine lettone con la Russia restano aperti due valichi stradali, Terekhov, dal lato russo Burachki, e Grebnev, dal lato russo Ubylinka. Gli altri due valichi stradali, Vientuli e Pededze, sono chiusi dal 16.

Le autorità lettoni sostengono che la decisione dipenda dalla valutazione dei rischi per la sicurezza. Le accuse di sconfinamento di migranti spinti dalla Russia e dalla Bielorussia, avvenuto il mese scorso, restano un elemento del dibattito. Secondo le autorità di Riga, nearly two dozen migranti hanno danneggiato apparecchiature elettriche e rubato telecamere di sorveglianza prima di tornare in territorio bielorusso. Minsk ha respinto le accuse.