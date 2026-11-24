Un diario rimasto segreto per anni, pagine intime che restituiscono il lato più nascosto della vita spirituale di Jorge Mario Bergoglio. Papa Francesco avrebbe raccontato di aver visto il demonio in tre occasioni e di aver avuto una visione delle porte dell’inferno, descrivendo esperienze che lo avrebbero profondamente segnato. Le rivelazioni emergono dal volume Il diario spirituale di Papa Francesco, curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández, che riporta riflessioni, paure e momenti di crisi vissuti dal Pontefice.

Papa Francesco e il diavolo, le tre apparizioni raccontate nel diario: “Non dimentico i suoi occhi”

Un racconto sorprendente, rimasto a lungo custodito tra le pagine di un taccuino personale. A rivelarlo è il suo diario spirituale, dal quale sono stati pubblicati alcuni estratti nel volume Il diario spirituale di Papa Francesco, curato dal cardinale argentino Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Il documento raccoglie annotazioni scritte da Jorge Mario Bergoglio tra il 1992 e il 2024, nelle quali emergono riflessioni sulla fede, momenti di difficoltà, rimorsi personali e interrogativi sul proprio ruolo. Fernández ha spiegato al Corriere di aver deciso di rendere pubblico questo materiale anche dopo la morte del Pontefice, avvenuta nel 2025, per evitare che finisse dimenticato.

Tra le pagine più delicate c’è proprio il racconto delle presunte manifestazioni del demonio, che Francesco descrive con parole particolarmente intense.

Le tre volte in cui Bergoglio avrebbe incontrato il demonio: il racconto nel diario

Nel diario, il 24 gennaio 2021, Bergoglio annota di aver riconosciuto una presenza maligna che si sarebbe manifestata in tre momenti distinti. Il primo episodio risalirebbe a circa quindici anni prima, quando era ancora arcivescovo di Buenos Aires. In quell’occasione avrebbe intravisto una figura dal finestrino dell’automobile, rimanendo colpito soprattutto dal suo sguardo: «Non dimentico i suoi occhi minacciosi e allo stesso tempo seducenti». Il secondo incontro sarebbe avvenuto durante una celebrazione in una cappella carmelitana. Francesco racconta di aver percepito due occhi infuocati, simili a raggi di fuoco, e di aver avvertito il tentativo di quella presenza di avvicinarsi. A quel punto avrebbe stretto il Rosario, invocando la Vergine Maria, prima di allontanarsi. «E la Vergine mi ha salvato», scrive. Il terzo episodio sarebbe invece accaduto a Roma, dopo il viaggio apostolico in Cile, quando era già Pontefice.

Durante una riunione avrebbe visto nuovamente quella presenza e ne avrebbe sentito la voce, descritta come trionfante e potente: «Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo». Nel ricordare quell’esperienza, Bergoglio aggiunge: «Non posso dimenticare il potente rantolo della sua voce. Il Signore mi ha dato l’opportunità di lasciare quell’incontro e così sono stato liberato». Fernández ha precisato al Corriere che Francesco non si soffermava mai a osservare queste manifestazioni, perché riteneva fondamentale non entrare in dialogo con il male e allontanarsi immediatamente.

La visione delle porte dell’inferno e la crisi spirituale: “Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi”

Tra le annotazioni più impressionanti figura anche quella del 7 giugno 2018, quando Francesco racconta di aver avuto una visione delle porte dell’inferno mentre si preparava ad andare a dormire. «La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato», scriveva, spiegando di aver afferrato il Rosario come un’arma per trovare protezione. Un’esperienza che, secondo Fernández, non avrebbe avuto a che fare con il desiderio di piaceri materiali, ma con una tentazione molto più profonda: il rischio di allontanarsi da Dio per cedere al fascino del potere e dell’autoreferenzialità. Proprio questo conflitto avrebbe segnato il periodo più difficile della vita spirituale di Bergoglio, tra il 2021 e il Natale del 2022.

Il Pontefice temeva di utilizzare la propria autorità per imporre la sua volontà, arrivando a considerare le altre persone come strumenti da manipolare. Una preoccupazione che si accompagnava a una forte autocritica e al timore di far soffrire chi gli stava vicino. Il cardinale ha raccontato che all’esterno non emergevano comportamenti riconducibili a questa crisi, vissuta soprattutto nella dimensione interiore. A sostenerlo sarebbero stati la preghiera, la devozione alla Madonna e l’affidamento a San Giuseppe e a Santa Teresa di Lisieux.

Nel diario, Francesco si soffermava anche sulla compassione per i più fragili, annotando il 30 dicembre 2022: «Insieme a tutto, la compassione per i più poveri, i più malati, gli umiliati…». L’ultima riflessione risale invece al 18 agosto 2024 e restituisce il senso della fiducia che aveva ritrovato: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi». Secondo Fernández, dopo quelle parole Bergoglio non sentì più la necessità di aggiungere altre annotazioni.