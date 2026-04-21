Papa Francesco si è spento esattamente un anno fa. Era infatti la mattina del 21 aprile 2025, giorno di Pasquetta. Accanto a lui, sino all’ultimo, il suo infermiere Massimiliano Strappetti.

Papa Francesco, le parole dell’infermiere Strappetti: “Non ci aspettavamo la sua morte”

In una intervista a “Mattino Cinque”, l’infermiere di Papa Francesco, Massimiliano Strappetti, ha ricordato gli ultimi istanti di vita di Bergoglio, morto esattamente un anno fa, la mattina del 21 aprile 2025.

Sono stati momenti molto duri, come racconta l’assistente sanitario, in quanto non si aspettavano che morisse: “sono stati momenti tristi perché ci ha lasciato molto rapidamente e non ce lo aspettavamo. Mi strinse la mano, mi guardò negli occhi ed entrò in coma.”

Papa Francesco, il ricordo dell’infermiere Strappetti: “Voleva andare in Ucraina”

Massimiliano Strappetti ha ricordato anche il giorno precedente la morte di Papa Francesco, ovvero la domenica di Pasqua, quando il Pontefice portò a termine i suoi impegni e chiese anche un giro sulla Papamobile tra i fedeli: “era molto contento, stare tra la gente per lui era il regalo più grande.” Bergoglio aveva anche un desiderio, quello di andare in Ucraina: “mi ha detto che gli sarebbe piaciuto andare, lui voleva davvero farlo.” Strappetti ha anche raccontato di aver detto subito a Papa Francesco che era divorziato: “io ero divorziato ma glielo dissi subito.

Lui mi chiese se il mio parroco mi facesse fare la Comunione: se non te la danno mi dispiacerebbe, mi disse.”