Una telefonata di quasi 28 minuti, un nome di battesimo e una voce rimasta senza volto per oltre quarant’anni. Il caso di Emanuela Orlandi torna al centro dell’attenzione investigativa con nuovi accertamenti che potrebbero fare luce su uno dei primi contatti ricevuti dalla famiglia dopo la scomparsa della quindicenne.

I Ris di Roma avrebbero individuato elementi utili a risalire all’identità del misterioso «Mario», mentre proseguono gli approfondimenti sul ruolo di Marco Fassoni Accetti e su una registrazione inviata dagli Stati Uniti nell’autunno del 1983.

Caso Emanuela Orlandi, una svolta sul telefonista «Mario»: individuato un possibile profilo dopo 43 anni

A più di quattro decenni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, una delle voci che entrarono in contatto con i suoi familiari potrebbe finalmente avere un’identità. Come riportato da Open, gli investigatori della Procura di Roma avrebbero infatti ristretto le ricerche sull’uomo che, nel 1983, si presentò al telefono con il nome di «Mario».

A fornire nuovi elementi sarebbero stati gli esami effettuati dai Ris, che avrebbero riscontrato «significativi elementi convergenti» riconducibili a un uomo oggi settantenne. Un approfondimento che riporta l’attenzione su una comunicazione rimasta a lungo avvolta nel mistero: per anni è stata conosciuta soltanto una breve registrazione di circa due minuti, ma il colloquio originale si sarebbe protratto per quasi 28 minuti.

Il contatto con la famiglia e la versione dell’allontanamento: cosa conteneva l’audio originale

La conversazione risale ai giorni successivi al 22 giugno 1983, quando Emanuela, allora quindicenne e cittadina vaticana, scomparve dopo aver frequentato una lezione di musica nella capitale. A rispondere alla chiamata fu Mario Meneguzzi, zio della giovane. Dall’altra parte della linea c’era un uomo che utilizzava il nome «Mario» e che, nel corso del dialogo, fece riferimento anche a un secondo personaggio, conosciuto come «Pierluigi». I due interlocutori avevano fornito ai familiari una ricostruzione simile: secondo quanto raccontavano, la ragazza si sarebbe allontanata di propria iniziativa e non ci sarebbe stato motivo di temere per la sua incolumità, perché sarebbe rientrata a breve.

Questa versione venne progressivamente superata dopo che Giovanni Paolo II intervenne pubblicamente, parlando apertamente di un rapimento. In seguito all’appello del Pontefice, le comunicazioni dei due presunti telefonisti si interruppero. Adesso gli accertamenti si concentrano sulla possibilità di attribuire un’identità alla voce di «Mario». Il materiale esaminato dai Ris sarebbe la registrazione completa della conversazione, molto più estesa rispetto all’estratto conosciuto finora. Le comparazioni vocali sono state svolte nell’ambito dell’indagine diretta dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma. L’eventuale riconoscimento dell’uomo potrebbe aggiungere un tassello alla ricostruzione dei primi contatti con la famiglia Orlandi, senza però chiarire automaticamente quale fosse il suo effettivo coinvolgimento nella vicenda o quanto sapesse sulla scomparsa della ragazza.