Momenti di tensione a Cartagena, in Colombia, dove un gruppo di uomini armati e mascherati ha preso in ostaggio numerosi civili all’interno di un supermercato della catena Éxito. I sequestratori si sarebbero rifugiati nel punto vendita dopo il fallimento di un tentativo di rapina a un furgone portavalori. Dodici persone sono già state liberate, ma decine di altri ostaggi potrebbero essere ancora nelle mani dei criminali.

Le forze speciali hanno circondato l’edificio, mentre proseguono le trattative per risolvere la situazione.

Il tentativo di rapina al portavalori e l’intervento delle forze speciali: parla il presidente colombiano

Dietro il sequestro ci sarebbe un tentativo di rapina finito male. Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo avrebbe inizialmente progettato di assaltare un furgone portavalori fermo presso il centro commerciale per ritirare del denaro, nella zona di Avenida Pedro de Heredia, nel quartiere di La Castellana.

Il personale addetto alla sicurezza avrebbe però individuato alcuni movimenti sospetti attraverso le telecamere di sorveglianza, avvisando immediatamente la polizia. Quando gli agenti hanno raggiunto e circondato l’area, i malviventi si sono introdotti nel supermercato attraverso un ingresso riservato ai dipendenti, chiudendo le porte e sequestrando le persone presenti. Le autorità colombiane hanno quindi predisposto un’imponente operazione, con il coinvolgimento di forze speciali, Marina, esercito e cecchini, dislocati anche negli edifici circostanti.

Per circa 45 minuti sono stati inoltre sospesi gli atterraggi presso il vicino aeroporto internazionale Rafael Núñez, prima della ripresa delle normali attività. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente colombiano Abelardo de la Espriella, impegnato a seguire le conseguenze di un attentato con autobomba a Villavicencio, località distante circa 1.100 chilometri da Cartagena. Il capo dello Stato ha escluso una matrice terroristica, riconducendo l’accaduto a un tentativo di rapina fallito. «Non si tratta di un gruppo terroristico. Sono criminali colti in flagrante, e non c’era altra opzione se non quella di arrestare un gruppo di persone», ha dichiarato. Il presidente si è detto fiducioso sulla possibilità di riportare in salvo le persone ancora sequestrate, ma ha rivolto un duro avvertimento ai responsabili: «Per gli ostaggi tutto si risolverà per il meglio, ma non sono sicuro che lo stesso accadrà ai rapitori».

Assalto al supermercato Éxito: liberati 12 ostaggi, 170 ancora nelle mani dei rapitori

Dodici civili sono stati liberati dopo essere stati trattenuti in ostaggio da un gruppo di uomini armati e con il volto coperto all’interno di un supermercato della catena colombiana Éxito, a Cartagena. La vicenda è iniziata poco dopo l’apertura del punto vendita, quando i responsabili hanno fatto irruzione nella struttura, barricandosi al suo interno e bloccando le uscite. Secondo quanto riferito dall’emittente radiofonica La FM, le persone rilasciate sono state viste lasciare il parcheggio del supermercato, mentre altre decine di civili risultano ancora sotto il controllo dei sequestratori.

Le prime stime parlavano di circa 25-30 ostaggi, ma successivamente, attraverso un messaggio diffuso dagli stessi rapitori, è emerso che all’interno dell’edificio potrebbero trovarsi ancora circa 170 persone. Per consentire la liberazione dei civili, gli uomini armati avrebbero chiesto ai proprietari della catena commerciale il pagamento di 7 miliardi di pesos colombiani, equivalenti a circa 2 milioni di dollari. Al momento non sono state diffuse informazioni certe su eventuali morti o feriti.