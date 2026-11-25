Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Mattarella e Meloni richiamano responsabilità e misure concrete. Il report Istat quantifica le violenze subite.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno diffuso due messaggi sul tema. Nello stesso giorno, mercoledì 25 novembre 2026, l’Istat ha pubblicato un report sulla violenza di genere.

Le cause indicate da Mattarella

Nel suo messaggio, Mattarella ha definito la violenza contro le donne un fenomeno che ha segnato passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee, ha spiegato, si alimenta di disuguaglianze e di stereotipi fondati sulla sopraffazione.

Il capo dello Stato ha chiesto alle istituzioni di garantire protezione e accompagnamento alle donne, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia.

Ha indicato come obiettivo giustizia per chi subisce violenza e la responsabilità di chi la commette. Ha inoltre affidato all’educazione un ruolo centrale: famiglia, scuola e mondo del lavoro, secondo Mattarella, hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità.

Il messaggio contiene anche un passaggio di fiducia: «Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna».

Meloni: la sensibilizzazione non basta da sola

Meloni, in un messaggio diffuso sui social, ha scritto che la giornata richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca, ha affermato, ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura. Per questo la sensibilizzazione, pur fondamentale, deve accompagnarsi a scelte concrete.

Tra le misure che la premier ha rivendicato figurano il rafforzamento del Codice Rosso e degli strumenti di prevenzione, il raddoppio delle risorse del Piano antiviolenza, il sostegno alla rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e l’approvazione della legge che riconosce il femminicidio come reato autonomo. Meloni ha ricordato anche il Reddito di Libertà, reso strutturale, insieme a incentivi per chi assume e al microcredito.

Nel messaggio Meloni ha scritto: «La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno». Si è poi rivolta direttamente alle donne: «Non siete sole. Lo Stato c’è».

I dati Istat sulle violenze subite

Il report Istat «La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia», diffuso mercoledì, stima che siano circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, pari al 31,5% del totale.

Nel dettaglio, il 18,9% delle donne, circa 4 milioni e 189mila, ha subito una violenza fisica. Il 22,8% ha subito almeno una forma di violenza sessuale.

I due messaggi indicano strade in parte diverse. Mattarella mette al centro l’educazione e la responsabilità collettiva, mentre Meloni insiste su misure concrete e sull’indipendenza economica delle donne.