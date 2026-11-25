Gianni De Gennaro avrebbe lasciato un totale di 4 lettere, una di queste era indirizzata al PM, scopriamo cosa aveva scritto prima di morire.

Gianni De Gennaro aveva lasciato ben quattro lettere prima di uccidersi nella sua casa in Toscana lasciando dietro di sé mille interrogativi ed un mistero su questo gesto estremo che nessuno si aspettava, forse però si è trattato di un qualcosa di ben ponderato e studiato con massima attenzione, come faceva quando era a capo dei grandi casi di Polizia che hanno scosso il paese, le sue parole sono la base su cui comprenderlo.

Gianni De Gennaro, il chiarimento sull’Hard Disk

Gianni De Gennaro è morto suicida a casa sua in Toscana, solo e senza nessun’altro intorno, le telecamere lo riprendono dalle 17:30 di venerdì 20 novembre mentre manda via tutela e autista trovandosi di fatto da solo in casa.

La sera stessa scrive le sue memorie in quattro lettere, due private, una indirizzata alla famiglia e l’altra al custode Giuseppe Soccu, e altre due pubbliche, la prima per il PM Salvatore De Luca e la seconda destinata a chi vorrà pubblicarla sui giornali.

Chiarisce anche cosa contiene l’hard disk, in questo caso si rivolge direttamente a De Luca: “Non contiene nulla d’importante, non l’ho consegnato prima perché non eri in grado di capirlo”.

Gianni De Gennaro e la lettera al PM Salvatore De Luca: parole pesantissime che spiegano forse il suicidio

A far parlare molto sono gli stralci della lettera scritta per il PM di Caltanissetta, Salvatore De Luca, l’uomo che lo aveva accusato di depistaggio in riferimento alla strage di via D’Amelio chiedendone l’arresto assieme ai collaboratori Francesco Pacetto e Donatella Peruzzi.

Nella lettera De Gennaro si sfoga e lancia accuse pesanti a De Luca, come riporta LiberoQuotidiano, tramite il Corriere della Sera – “Tu sei arrivato dove neanche la mafia era riuscita ad arrivare“. Ribadisce il proprio ruolo di servitore dello Stato e di aver sempre agito per le istituzioni – “Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni“.

Dietro il suicidio molto probabilmente la mancanza di volontà e forza per continuare una battaglia ingiusta e che lo avrebbe già dato per sconfitto, l’accusa di depistaggio ed il tentativo di arresto gli avevano fatto perdere la fiducia nel proprio operato in favore del paese, seppur come ricordano gli elogi è stato riconosciuto come un abile capo di Polizia, chiedeva pace e tranquillità, quella che solo la morte avrebbe effettivamente saputo garantirgli.