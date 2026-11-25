Vasile Vecu Maduta, 57 anni, soprannominato Sbessoeta, dopo l’ennesimo arresto è stato nuovamente liberato. Da gennaio è stato arrestato già ben 8 volte. Tutti i dettagli di questa vicenda.

Venezia, il re dei borseggiatori è di nuovo libero: è già stato arrestato 8 volte da gennaio

E’ considerato il re dei borseggiatori di Venezia.

Si chiama Vasile Vecu Maduta, è originario della Romania e vive nel capoluogo Veneto da tantissimi anni, dove è stato soprannominato Sbessoeta. E’ stato fermato dalla Polizia un centinaio di volte, pensate che da gennaio è già stato arrestato per ben 8 volte ma, anche questa volta, è stato rimesso in libertà. Lo scorso sabato, 21 novembre 2025, Sbessoeta, con due complici, è stato colto in flagranza di reato mentre apriva lo zainetto di un ignaro turista lettone, riuscendo a sottrargli il portafoglio.

Gli agenti della polizia, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare tutti e tre i borseggiatori. Nel corso del processo per direttissima, il pubblico ministero, dati i precedenti, ha chiesto per loro la conferma dell’arresto ma poi, il giudice monocratico del tribunale di Venezia, avrebbe infatti respinto la richiesta, ritenendo la custodia in carcere un provvedimento sproporzionato.

Venezia, torna libero il re dei borseggiatori: chi è Sbessoeta

Dopo l’ennesimo furto e l’ennesimo fermo da parte della Polizia, Sbessoeta è stato rimesso in libertà, col giudice che avrebbe ritenuto che la custodia in carcere fosse un provvedimento sproporzionato. Vasile Vedu Meduta, come detto, è di origine rumena ma ormai veneziano d’adozione, ha 57 anni e i primi arresti che lo consegnano alle cronache giudiziarie risalgono al 1999: da allora, come detto in precedenza, sono state decine gli arresti. Negli anni Duemila veniva inoltre spesso associato a Lafayette, altro storico borseggiatore della città lagunare. Oggi il raggio di azione di Sbessoeta è spesso tra Piazzale Roma e Santa Lucia.