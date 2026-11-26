Una forte pioggia ha trasformato un fiume in un'arma mortale a Bogor, allagando una miniera clandestina e lasciando dietro di sé un bilancio tragico che continua a salire mentre le squadre cercano ancora sopravvissuti tra fango e oscurità.

Un grave incidente minerario ha colpito l’isola di Giava in Indonesia, dove un’inondazione in una miniera d’oro illegale ha provocato la morte di tredici persone. Il distretto di Bogor, situato sessanta chilometri a sud della capitale Giacarta, è stato teatro di questa tragedia scatenata da precipitazioni intense che hanno fatto esondare il fiume Ciseureuh, sommergendo il sito di estrazione abusivo.

Il bilancio aggiornato delle vittime e dei dispersi

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità locali, il numero delle vittime accertate è salito a tredici. Desiana Kartika Bahari, responsabile dell’agenzia locale di ricerca e salvataggio, ha confermato la situazione attraverso un comunicato ufficiale. “Finora sono stati recuperati i corpi di 13 vittime. Si stima che 13 persone siano ancora oggetto di ricerche”, ha dichiarato la funzionaria, delineando un quadro ancora drammatico per le famiglie coinvolte.

La sequenza degli eventi risale a lunedì, quando le forti piogge hanno iniziato a cadere nella regione di Giava Occidentale. L’accumulo d’acqua ha causato il rigonfiamento del fiume vicino, fino alla rottura degli argini naturali o artificiali che proteggevano l’area circostante. Le acque si sono riversate nel pozzo della miniera, intrappolando oltre venti minatori al suo interno.

Le autorità sono state avvisate della crisi solo martedì pomeriggio, ritardando l’intervento iniziale.

Operazioni di soccorso in condizioni estreme

Le squadre di pronto intervento stanno lavorando in un ambiente estremamente ostile. La profondità del pozzo, stimata in circa cento metri, rende complesse le manovre di recupero. A questo si aggiungono problemi logistici significativi come la scarsa illuminazione naturale e artificiale, nonché il terreno reso scivoloso dal fango e dall’acqua stagnante.

Nonostante le difficoltà, le operazioni proseguono con cautela. “Si sta facendo tutto il possibile, tenendo conto delle condizioni sul campo e dando priorità alla sicurezza del personale impegnato nelle operazioni di ricerca e salvataggio”, ha aggiunto Desiana Kartika Bahari, sottolineando l’equilibrio necessario tra la fretta di trovare superstiti e la tutela dei soccorritori stessi.

Alcuni lavoratori sono riusciti a sfuggire alla trappola d’acqua. Hendra Rochmawan, portavoce della polizia di Giava Occidentale, ha riferito che undici minatori sono usciti dalla miniera mentre le acque invadevano il pozzo. Tuttavia, il destino degli altri colleghi rimane incerto, alimentando la speranza e la paura simultanee nelle comunità locali.

La vulnerabilità delle miniere illegali nell’arcipelago

Questo episodio non è isolato nel contesto indonesiano. Gli incidenti minerari sono frequenti nel vasto arcipelago del sud-est asiatico, un territorio ricco di risorse naturali ma spesso privo di controlli rigorosi. I siti non autorizzati, come quello coinvolto in questa tragedia, tendono a ignorare sistematicamente i protocolli di sicurezza fondamentali per la protezione dei lavoratori.

La mancanza di infrastrutture adeguate e di piani di emergenza lascia i minatori esposti ai capricci del clima tropicale. Con l’avanzare delle ore, la finestra temporale per trovare eventuali sopravvissuti si restringe, costringendo le autorità a rivedere costantemente le strategie operative per affrontare un disastro che combina fattori naturali e negligenza umana.