La Protezione civile ha diramato allerte meteo su otto regioni italiane per giovedì 26 novembre. In Campania, dove il livello è arancione per rischio idraulico, i sindaci di Napoli e Salerno hanno ordinato la chiusura delle scuole.

Il cielo si chiude sull’Italia con un’ondata di maltempo che coinvolge gran parte della penisola. La Protezione civile ha diramato per giovedì 26 novembre un bollettino di allerta meteo che interessa complessivamente otto regioni, alternando livelli di criticità arancione e gialla. Le conseguenze più immediate si registrano in Campania, dove l’aggravarsi del quadro meteorologico ha spinto le amministrazioni locali a sospendere l’attività didattica.

Arancione in Campania e Molise, giallo altrove

Secondo l’ultimo comunicato ufficiale del Dipartimento di Protezione civile, l’allerta di colore arancione riguarda settori specifici della Campania e del Molise, caratterizzati da una moderata criticità per rischio idraulico. Nella regione campana, le zone interessate includono il Basso Cilento, la Piana campana, l’area di Napoli, le Isole e l’Area vesuviana, la Piana Sele, l’Alto Cilento, l’Alto Volturno e il Matese, la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e Picentini, oltre ai bacini del Tusciano e dell’Alto Sele.

Nel Molise, il livello arancione si applica alle aree Alto Volturno e Medio Sangro.

Permane invece il codice giallo per temporali in Abruzzo (Bacino Alto del Sangro), Basilicata (diversi bacini idrografici), Calabria (versante tirrenico centro-settentrionale e settentrionale), Molise (Frentani-Sannio-Matese, Litoranea e altre zone), Puglia (Tavoliere, Gargano, Salento e vari bacini costieri e interni), Toscana (aree come Bisenzio, Serchio, Etruria, Valdarno e Versilia) e Umbria (bacini del Tevere, Chiascio-Topino e altri).

Scuole chiuse a Napoli e Salerno per sicurezza

L’intensificazione delle precipitazioni previste ha portato alla decisione di tenere chiusi gli edifici scolastici in diversi comuni della Campania. A Napoli, oltre al capoluogo, l’ordinanza sindacale ha interessato numerosi centri della provincia: Afragola, Bacoli, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in Campania, Ischia, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Pozzuoli, Procida, Quarto, Serrara Fontana, Sorrento e Torre del Greco.

Stessa misura adottata a Salerno e nella sua provincia, dove sono stati disposti la chiusura delle scuole nei comuni di Sapri, Vibonati e Casaletto Spartano. La scelta risponde alla necessità di garantire la sicurezza della popolazione studentesca e del personale scolastico in vista di possibili disagi legati al dissesto idrogeologico e alle esondazioni.

Previsioni tecniche: venti forti e mareggiate

Il Centro Funzionale della Protezione civile regionale aveva già emesso un avviso valido dalle 14.00 di mercoledì 25 novembre fino alle 14.00 di giovedì 26. Il documento segnalava rischi di tipo “idrogeologico diffuso e idraulico localizzato”. Si prevedevano precipitazioni sparse o diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali, con intensità da moderata a forte, in attenuazione durante la mattinata di giovedì.

Accanto alle piogge, il bollettino evidenziava venti temporaneamente forti dai quadranti sud-occidentali, con raffiche locali soprattutto in serata, e un mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il rischio concreto era quello di fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico, inclusi instabilità profonde dei versanti, frane, caduta di massi e colate rapide di fango.

Chi deve spostarsi nelle zone a rischio nelle prossime ore è invitato a monitorare costantemente gli aggiornamenti pubblicati sui canali ufficiali dei Comuni e del Dipartimento di Protezione civile, poiché le condizioni meteorologiche possono subire variazioni repentine che potrebbero portare all’emissione di ulteriori ordinanze di chiusura o restrizioni alla circolazione.