Incidente nel pomeriggio di mercoledì 25 novembre lungo l’autostrada A13 Bologna-Padova, dove un camion è finito contro il guardrail nei pressi del casello di Villamarzana, in provincia di Rovigo. Il conducente è rimasto ferito, mentre l’intervento dei soccorritori ha comportato la chiusura temporanea di una corsia e rallentamenti alla circolazione.

Vigili del fuoco e Polizia stradale sul posto: traffico rallentato in A13

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Rovigo, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo pesante e dell’area interessata dall’urto. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale di Altedo, ai quali sono stati affidati gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Per permettere lo svolgimento dei soccorsi, dei rilievi e delle operazioni necessarie al ripristino della carreggiata, una corsia è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Camion contro il guardrail sulla A13, incidente nei pressi di Villamarzana

Il sinistro si è verificato poco dopo le 15, sulla carreggiata in direzione sud, verso Bologna. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, terminando la corsa contro il guardrail laterale. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L’impatto ha provocato danni sia al camion sia alla barriera metallica di protezione. L’uomo alla guida ha riportato ferite lievi ed è stato soccorso dal personale sanitario del 118, intervenuto per prestargli le prime cure. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni di Oggi Treviso, non desterebbero particolare preoccupazione.