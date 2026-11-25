Dalle minacce ripetute agli incendi, fino all’esplosione di una bomba davanti alla casa dell’ex compagna. Un’escalation di violenza che sarebbe culminata in un attentato contro l’abitazione in cui la donna viveva con i figli minorenni e il padre anziano. «Ti faccio saltare in aria», le aveva promesso l’uomo, ora arrestato nel Barese con l’accusa, tra le altre, di tentato omicidio.

“Ti faccio saltare in aria”, poi la bomba davanti casa dell’ex: arrestato

«Ti faccio saltare in aria»: una minaccia che si sarebbe trasformata in realtà quando un uomo residente nel Barese ha fatto esplodere un ordigno davanti al portone dell’abitazione della sua ex compagna. Nella casa, in precedenza, la donna viveva insieme ai figli ancora minorenni e al padre anziano.

Come riportato da Rai News, l’uomo è stato arrestato con le accuse di atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio e tentato omicidio. Le condotte intimidatorie sarebbero cominciate dopo la decisione della donna di interrompere la relazione, dando origine a una serie di episodi sempre più preoccupanti.

Non si sarebbe trattato, secondo le indiscrezioni, del primo gesto violento.

In passato l’indagato avrebbe appiccato un incendio nell’androne dello stesso edificio, provocando l’intossicazione del padre della donna, che aveva avuto bisogno dell’intervento dei sanitari. Un episodio che, insieme alle continue minacce e alle pressioni subite, avrebbe spinto la vittima a rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’intervento dei carabinieri e il trasferimento della donna in una struttura protetta

Dopo aver raccolto la denuncia, i carabinieri della tenenza di Bisceglie, nel nord Barese, si sono attivati per mettere in sicurezza l’intero nucleo familiare. La donna, i bambini e il padre anziano sono stati trasferiti in una comunità protetta, lontano dall’uomo e dai possibili rischi di nuovi episodi di violenza. Una misura che si è rivelata fondamentale: al momento dell’esplosione dell’ordigno davanti all’ingresso dell’abitazione, infatti, nessuno di loro si trovava più all’interno dell’edificio.

Per l’uomo sono scattate le manette e, dopo l’arresto, è stato trasferito nel carcere di Trani, dove si trova attualmente in attesa di giudizio. Le accuse contestate comprendono lo stalking nei confronti dell’ex compagna, il danneggiamento seguito da incendio e il tentato omicidio.