Il Tribunale di Milano ha sospeso l’espulsione di Ilyes Zahani, il ventenne condannato per l’aggressione a un rabbino avvenuta lo scorso settembre nel capoluogo lombardo. Il giovane, che era stato trasferito nel Cpr di via Corelli in attesa del rimpatrio in Tunisia, è stato scarcerato dopo l’accoglimento del ricorso presentato dalla difesa.

La vicenda sarà nuovamente esaminata dai giudici l’8 febbraio.

Rabbino aggredito a Milano, la ricostruzione dell’episodio e la condanna del 20enne

Al centro del procedimento c’è quanto accaduto lo scorso settembre nella zona di Bande Nere. Stando alla ricostruzione dei fatti, il rabbino era stato avvicinato dai tre ragazzi: uno di loro gli avrebbe tolto il copricapo, mentre Zahani lo avrebbe raggiunto con un calcio all’altezza dell’inguine.

Come riportato da Il Giorno, il religioso avrebbe successivamente descritto quei momenti raccontando: «Mi sono sentito circondato. Io in genere li ignoro». Avrebbe inoltre manifestato preoccupazione per il clima che continuava a vivere nel quartiere: «Io ogni sera quando passo ricevo insulti». Il processo si era concluso con la condanna del ventenne per «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa e etnica».

Nel corso del procedimento, l’imputato avrebbe anche manifestato la volontà di intraprendere un percorso di giustizia riparativa, con l’obiettivo di chiedere scusa alla persona aggredita, che non aveva avanzato una richiesta di risarcimento costituendosi parte civile. La sentenza del 12 novembre aveva comportato, oltre alla condanna, l’autorizzazione all’allontanamento dall’Italia e la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari. Era stato quindi convalidato il trattenimento nel Cpr, ora interrotto in seguito al provvedimento del Tribunale.

Per gli altri due coinvolti, stando a quanto riportato da Il Giorno, i rimpatri sarebbero già stati eseguiti: il fratello di Zahani era stato trasferito in Tunisia il primo ottobre, mentre il terzo ragazzo era stato mandato in Marocco. Anche queste due espulsioni sarebbero state contestate davanti ai giudici, dove risulterebbero pendenti i relativi ricorsi.

Espulsione sospesa per Ilyes Zahani, il 20enne lascia il Cpr: la decisione del Tribunale di Milano

Nuovo sviluppo nella vicenda giudiziaria di Ilyes Zahani. Stando a quanto riportato da Libero Quotidiano, il Tribunale di Milano ha bloccato temporaneamente l’esecuzione dell’espulsione disposta dalla Prefettura di Lodi nei confronti del ventenne, nato in Italia da genitori tunisini. Il ragazzo era stato condannato a otto mesi di reclusione, con sospensione della pena, per il coinvolgimento nell’aggressione a un rabbino di 60 anni, avvenuta il 16 settembre in piazzale Bande Nere, a Milano.

Dopo la pronuncia del 12 novembre, Zahani era stato trasferito nel Centro di permanenza per i rimpatri di via Corelli, in vista del trasferimento in Tunisia. La permanenza nella struttura è però terminata dopo l’accoglimento della richiesta di sospensione presentata dalla sua legale, l’avvocata Chiara Nicolai. La difesa ha spiegato che, secondo i giudici, l’interesse delle autorità a procedere con il rimpatrio deve essere valutato tenendo conto anche del percorso di vita del ventenne in Italia. In sostanza, la volontà dello Stato di allontanarlo dal territorio nazionale non può automaticamente prevalere sul suo diritto a rimanervi. La decisione definitiva sul ricorso non è ancora arrivata: la Sezione specializzata in materia di immigrazione ha fissato per l’8 febbraio l’udienza in cui verranno esaminate le ragioni dell’opposizione all’espulsione.