Oggi Rai2 non trasmette una nuova puntata di Bella Mà, il programma del pomeriggio condotto da Pierluigi Diaco. Secondo quanto riferisce l’agenzia LaPresse, il conduttore non va in onda per problemi di salute. Al posto della trasmissione verranno mandate in onda repliche del format.

Il programma attraversa un periodo difficile dopo la discussa intervista di Diaco all’ex sacerdote Alberto Ravagnani.

Il caso si è allargato con l’inchiesta di selvaggia lucarelli sulle presunte tensioni all’interno della trasmissione, e la Rai ha avviato un audit.

Il video delle sfuriate e la reazione di Manuel Cicco

Lucarelli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve filmato di pochi secondi. Nelle immagini Diaco, solo al centro dello studio, si rivolge urlando a una persona non identificata alla sua sinistra.

Nel video il conduttore dice: “Non me ne frega un ca**o!” e poi aggiunge: “Non mi prendi per il cu*o!”.

Sotto il post è intervenuto il cantante Manuel Cicco, che ha lavorato a Bella Mà fino al 2024. Cicco ha confermato di essere la fonte anonima che aveva parlato con la giornalista per l’inchiesta, scrivendo: “Pensavo che queste urla e questo sguardo terrificante li avrei potuti solo continuare a ricordare senza essere creduto…

Grazie ancora Selvaggia e a chi ha catturato uno di quei tanti momenti spaventosi che abbiamo vissuto, finalmente non sono più solo”.

La puntata del lunedì e le parole di Diaco

Lunedì 23 novembre Diaco era tornato in diretta, per la prima volta dopo gli ultimi video e fuorionda diffusi da Lucarelli. Il conduttore ha messo al centro della puntata il tema dei disturbi alimentari, con una testimonianza, momenti di commozione e una scaletta cambiata in corsa. Diaco ha parlato anche di una confessione personale sulla depressione e del ricordo della madre.

Davanti alle telecamere il conduttore ha definito la puntata: “La puntata più importante da quando è iniziato BellaMà”.