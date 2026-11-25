(Adnkronos) - Jannik Sinner è tornato in Italia. Il campione azzurro è atterrato questa mattina all’aeroporto di Bolzano a bordo di un aereo privato, in una zona riservata dello scalo, lontana da telecamere e occhi indiscreti, ad attenderlo c’era il fratello Mark. Sarà proprio a casa in Alto...

(Adnkronos) – Jannik Sinner è tornato in Italia. Il campione azzurro è atterrato questa mattina all’aeroporto di Bolzano a bordo di un aereo privato, in una zona riservata dello scalo, lontana da telecamere e occhi indiscreti, ad attenderlo c’era il fratello Mark. Sarà proprio a casa in Alto Adige dove l’azzurro farà i primi passi della riabilitazione.

Dopo l’intervento, la priorità è una sola: non affrettare i tempi e permettere al fisico di recuperare nel migliore dei modi.

Le prime stime per il ritorno agonistico parlano di circa tre o quattro mesi ma al momento qualsiasi previsione resta prematura. Bisognerà innanzitutto attendere i riscontri post intervento e valutare giorno dopo giorno la risposta del fisico alle terapie.

Una cosa, intanto, appare certa: Sinner salterà gli Australian Open di gennaio. Per rivederlo in campo bisognerà probabilmente guardare alla stagione sulla terra rossa, anche se non ci sono ancora garanzie sulle tempistiche del rientro.

L’ipotesi di un ritorno per l’inizio della stagione sulla terra rossa del 2027 comporterebbe uno stop di nove mesi, considerando che l’ultima partita ufficiale disputata da Sinner risale al trionfo di Wimbledon del 12 luglio.

Un periodo lungo, che impone la massima cautela. In questa fase non conta fissare una data per il ritorno, ma costruire le condizioni migliori per ripartire. La prima parte del percorso sarà in Alto Adige, lontano dai riflettori, con la riabilitazione che rappresenterà il primo vero appuntamento sulla strada del ritorno.

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