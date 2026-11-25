Incidente devastante sulla statale, è morto in modo atroce: chi è la vittima

Incidente devastante sulla statale, è morto in modo atroce: chi è la vittima

Un tragitto notturno si è trasformato in una tragedia lungo una delle principali arterie stradali del Tarantino. Un incidente improvviso, avvenuto in un tratto di strada poco illuminato, non ha lasciato scampo a un uomo che stava viaggiando in sella al proprio scooter. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile.

Statale 7 chiusa dopo l’incidente: code superiori a tre chilometri

Dopo l’allarme, sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Stradale, insieme alle squadre dell’Anas. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre gli operatori si sono occupati della gestione dell’emergenza e della messa in sicurezza della zona.

Per consentire le verifiche e rimuovere i veicoli coinvolti, il tratto della Statale 7 interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. Il provvedimento ha provocato notevoli disagi agli automobilisti, con code che hanno superato i tre chilometri. La situazione è tornata alla normalità soltanto intorno alle 2 di mercoledì 25 novembre, dopo la rimozione dello scooter e dell’autocarro.

L’incidente sulla Statale 7: Stefano Palmisano muore a 36 anni dopo lo scontro con un autocarro

La tragedia si è verificata intorno alle 23 di martedì 24 novembre 2026, lungo la Statale 7, nel territorio di Grottaglie, in provincia di Taranto. Come riportato da Il Quotidiano di Puglia, a perdere la vita è stato Stefano Palmisano, 36 anni, originario della stessa cittadina. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter sulla carreggiata in direzione Brindisi, quando, all’altezza del chilometro 655, è rimasto coinvolto in un violento impatto con un autocarro che trasportava materiale ferroso.

Stando alle prime informazioni raccolte, il mezzo pesante si trovava fermo sul margine della carreggiata quando è sopraggiunto il motociclo. Per ragioni ancora da chiarire, il conducente dello scooter ha urtato il camion, riportando conseguenze gravissime. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118, ma per il trentaseienne non è stato possibile fare nulla. L’autista dell’autocarro, invece, non ha riportato ferite ed è stato accompagnato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto per gli accertamenti previsti.