Gallarate, un uomo arrestato per violenza sessuale dopo aver picchiato e stuprato la compagna che aveva rifiutato un rapporto.

Un rifiuto che si trasforma in un’aggressione violenta. È successo a Gallarate, in provincia di Varese, dove un uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di violenza sessuale dopo aver picchiato e stuprato la compagna. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe detto no a un approccio sessuale e, per questo motivo, sarebbe stata colpita con alcuni pugni alla testa e poi trascinata in cantina, dove avrebbe subito la violenza.

L’uomo è stato accompagnato nel carcere di Busto Arsizio.

La donna ha chiamato il 112 dopo l’aggressione

L’intervento delle forze dell’ordine è scattato dopo che la vittima è riuscita a contattare il numero di emergenza 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, la donna si trovava ancora insieme all’uomo. I due stavano uscendo dal condominio, quando la compagna ha trovato il coraggio di raccontare ai poliziotti quanto era appena accaduto.

La donna ha spiegato di avere trascorso la notte con il compagno, una persona con cui aveva una relazione da circa sei mesi. La situazione sarebbe precipitata la mattina seguente, quando l’uomo avrebbe cercato un approccio sessuale che lei non voleva. Di fronte al suo rifiuto, lui avrebbe reagito con violenza, colpendola ripetutamente alla testa con alcuni pugni.

L’aggressione non si sarebbe fermata lì. Stando al racconto della vittima, l’uomo l’avrebbe portata nella cantina del condominio, dove avrebbe abusato sessualmente di lei. Una vicenda particolarmente grave, sulla quale sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato.

L’uomo arrestato e portato in carcere

Dopo avere raccolto il racconto della donna, i poliziotti hanno proceduto all’arresto dell’uomo in flagranza per violenza sessuale. Il compagno è stato quindi trasferito nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vittima, invece, è stata soccorsa dal personale del 118 e accompagnata all’ospedale di Gallarate. Qui è stata sottoposta agli accertamenti medici necessari e ha formalizzato la querela nei confronti dell’uomo. I sanitari hanno riscontrato diversi traumi, giudicati guaribili con una prognosi di dieci giorni.

La donna è stata presa in carico dai medici per ricevere le cure necessarie dopo quanto subito. Le indagini dovranno ora fare piena luce sull’accaduto e ricostruire nel dettaglio le circostanze dell’aggressione. L’arresto è stato eseguito dalla polizia dopo l’intervento seguito alla richiesta di aiuto della vittima.