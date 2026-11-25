Youssef Siher è tornato a parlare. Il ricercatore, fermato lo scorso 24 ottobre dalla Procura di Milano e rilasciato quattro giorni dopo per decisione del gip che ha negato la convalida del fermo, ha pubblicato un nuovo messaggio sui social. È il secondo intervento nel giro di 24 ore da parte del 30enne, che ha ripreso l’attività sul proprio profilo Instagram.

La denuncia della profilazione razziale

Nel suo post, Siher affronta direttamente il tema dei rapporti tra istituzioni e cittadini. «Gli abusi di potere da parte delle forze dell’ordine non sono rari e la profilazione razziale è una realtà tristemente documentata», scrive il ricercatore. Per supportare la sua tesi, ha ripubblicato un testo redatto circa due anni fa, relativo al caso di Ramy, il ragazzo morto nel 2024 a seguito di un inseguimento da parte dei carabinieri.

«Ramy – – come molti altri giovani razzializzati aveva motivo di temere un controllo da parte della polizia». La riflessione si estende poi alla quotidianità di chi vive queste esperienze: «la paura di essere fermato, perquisito e addirittura maltrattato, non per ciò che si è commesso ma per ciò che si è, è un’esperienza quotidiana per molte persone».

La posizione politica e le indagini in corso

Siher, accusato di essere stato la mente e l’amministratore dei canali del Movimento 17 ottobre, invita anche le realtà impegnate nella lotta contro il razzismo a mantenere una certa coerenza. Secondo il 30enne, queste organizzazioni «non devono cadere nel tranello di una politica che si nutre della divisione». Egli sostiene che la riflessione sul trattamento delle comunità razzializzate debba trasformarsi in una «critica profonda alle dinamiche e strutture di potere».

Un altro punto centrale del discorso riguarda la rappresentazione mediatica e sociale di questi gruppi. A detta di Siher esiste una «narrazione che riduce le comunità razzializzate a oggetti su cui intervenire e da assistere, anziché riconoscerne il ruolo di soggetti attivi». Questa visione ribalta la prospettiva tradizionale, ponendo l’accento sull’agenzia politica degli individui coinvolti.

Nonostante la scarcerazione e la libertà di movimento recuperata, la situazione giudiziaria di Siher rimane complessa. L’uomo resta infatti indagato con l’accusa di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e violenza organizzata in manifestazioni pubbliche. Le sue dichiarazioni pubbliche potrebbero avere ripercussioni sul prosieguo dell’inchiesta, mentre i suoi sostenitori vedono nei suoi post una conferma della natura ideologica delle accuse mosse dalla magistratura milanese.