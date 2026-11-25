Ilyes Zahani, 20 anni, non sarà rimpatriato. Il Tribunale di Milano ha sospeso il provvedimento di espulsione emesso dalla prefettura di Lodi nei suoi confronti. Il giovane è nato in Italia da una famiglia tunisina ed è accusato di aver aggredito il rabbino Tzemach Mizrachi a Milano lo scorso settembre.

Zahani è stato condannato a otto mesi, con pena sospesa, per l’aggressione al religioso ebraico.

Era il pomeriggio del 16 settembre quando, in piazzale Bande Nere, tre ragazzi di origine nordafricana hanno accerchiato il rabbino, riconosciuto per il tradizionale copricapo, lo hanno insultato, lo hanno gettato a terra e lo hanno preso a calci e pugni. Fermati, hanno detto agli inquirenti di averlo “fatto per scherzo”.

Dal Cpr di via Corelli alla sospensione

Il 12 novembre, subito dopo la conclusione del processo, Zahani è stato portato nel Cpr di via Corelli in attesa del rimpatrio. Da poco è uscito dal centro, dopo che il giudice ha accolto l’istanza di sospensione dell’espulsione presentata dalla sua legale, l’avvocata Chiara Nicolai. Il ricorso contro l’espulsione sarà discusso in un’udienza fissata per l’8 febbraio 2027.

Il Tribunale ha sospeso con due distinti provvedimenti, basati sulle stesse motivazioni, sia il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno sia l’espulsione. La decisione del questore di Lodi di non rinnovare il permesso per motivi familiari risaliva al 15 settembre, il giorno prima dell’aggressione, ed era stata notificata al giovane il 17 settembre. Il provvedimento si basava su alcuni precedenti, in base ai quali il ragazzo era stato ritenuto socialmente pericoloso.

Il decreto della giudice

Nel decreto del 24 novembre la giudice scrive che “Andrà chiarito in sede di merito non solo da quali precedenti penali sia gravato l’imputato e quali condotte rappresentino invece precedenti di polizia”. Bisognerà quindi distinguere le condanne effettive dalle semplici denunce e dai fatti per i quali è stata disposta l’archiviazione. Dovrà essere verificata anche la pena indicata dalla Questura per una precedente condanna, perché non era stata considerata la riduzione prevista dal rito abbreviato.

La giudice ricorda inoltre che “in materia di espulsioni non sono previsti automatismi”. Va tenuto conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno in Italia e dei legami familiari, culturali e sociali con il Paese di origine. Il Tribunale ritiene quindi “allo stato non pienamente rispettato il parametro della proporzionalità nonché della attualità e gravità del pericolo”.

Il fratello e la difesa

Il fratello di Zahani, Battar, studente universitario di 21 anni, era stato rimpatriato in Tunisia all’inizio di ottobre, pur essendo soltanto indagato. Nel suo caso il permesso di soggiorno era stato revocato in seguito all’aggressione. Anche il fratello è nato in Italia da genitori tunisini e non ha la cittadinanza italiana.

Gli avvocati Livio Neri e Chiara Nicolai contestano il bilanciamento tra le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto alla vita privata e familiare, tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La difesa ha documentato il radicamento di Ilyes in Italia, dove ha studiato e lavorato e dove vivono i genitori e altri cinque fratelli. Nicolai ha definito la revoca del permesso una misura abnorme: “La revoca del permesso a Ilyes è una misura abnorme”.

La decisione è cautelare e non definitiva. I provvedimenti sono stati sospesi, non annullati. Spetterà ai giudici, dopo aver ascoltato le parti ed esaminato i ricorsi nel merito, stabilire se il diniego del rinnovo del permesso e l’espulsione siano legittimi. L’udienza è fissata all’8 febbraio 2027.