Ballando con le Stelle potrebbe perdere una delle sue protagoniste, ovvero Ornella Muti. L'attrice infatti non starebbe bene, e potrebbe essere costretta al ritiro.

“Ballando con le Stelle” potrebbe perdere una delle sue protagoniste, ovvero Ornella Muti. L’attrice infatti non starebbe bene, e potrebbe essere costretta al ritiro. I dettagli.

Ballando con le Stelle, brutte notizie per Ornella Muti: costretta al ritiro?

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Ornella Muti, in gara assieme a Pasquale La Rocca a “Ballando con le Stelle.” Già durante l’ultima esibizione, erano emerse alcune difficoltà, confermate poi da Rossella Erra a Caterina Balivo a “La Volta Buona”: “Non aveva più fiato.

Non so come ha fatto l’esibizione. È andata in debito di ossigeno. Ha una tosse pazzesca.” Durante “Ballando Segreto”, la stessa Ornella Muti ha confermato di non stare bene incalzata da Milly Carlucci: “Io non credo di potermi allenare proprio. L’ultima presa mi ha compresso la cassa toracica. Adesso poi ho questa broncopolmonite.

Per cui proprio mi è stato sconsigliato di muovermi.” Cosa succederà quindi adesso?

Ballando con le Stelle, Ornella Muti a rischio ritiro: la proposta di Milly Carlucci

Come abbiamo appena visto, Ornella Muti ha rivelato di avere una broncopolmonite, per cui le è stato sconsigliato di muoversi e quindi di allenarsi in vista della prossima puntata di “Ballando con le Stelle“, dove è in coppia con Pasquale La Rocca.

Queste le parole di Milly Carlucci che non vorrebbe dover rinunciare a Ornella Muti: “Io propongo due giorni di assoluto riposo…Viviamo alla giornata e capiamo quello che riusciamo a fare per sabato…Questa che viene è la nona puntata, poi c’è il ripescaggio…Ci sono tante cose che possono succedere…Monitoriamo quello che accade…” Proposta accolta bene da Pasquale La Rocca. Nei prossimi giorni quindi si saprà se Ornella Muti ci sarà nella serata di sabato e se quindi potrà continuare la sua avventura al dance show Rai. Se le sue condizioni non dovessero migliorare per tempo, è possibile quindi che l’attrice debba ritirarsi.