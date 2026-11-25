(Adnkronos) - Contrastare la povertà educativa significa fare in modo che le condizioni economiche e sociali di un bambino non ne determinino le possibilità di crescere, imparare, fare sport, vivere nuove esperienze e immaginare il futuro. Da questa convinzione nasce l’impegno di Penny Italia a...

(Adnkronos) – Contrastare la povertà educativa significa fare in modo che le condizioni economiche e sociali di un bambino non ne determinino le possibilità di crescere, imparare, fare sport, vivere nuove esperienze e immaginare il futuro. Da questa convinzione nasce l’impegno di Penny Italia al fianco della Croce Rossa Italiana per Remi – Resilienza, Educazione, Minori, Inclusione, dedicato a bambine, bambini e adolescenti in situazioni di fragilità, attraverso percorsi educativi e di inclusione sociale che li accompagnino concretamente nella crescita.

Il progetto prende forma attraverso i Comitati territoriali di Catania, Roma e Paderno Dugnano, rispettivamente in Sicilia, Lazio e Lombardia.

L’intervento parte dall’ascolto dei minori e delle famiglie per costruire percorsi aderenti alle loro necessità. Alle attività educative e di sostegno si affiancano occasioni di socialità, scoperta del territorio ed esperienze culturali, ricreative e sportive, pensate per ampliare gli orizzonti dei bambini e favorire relazione, conoscenza e crescita.

Penny Italia sostiene Remi direttamente e coinvolge i clienti attraverso #ArrotondaeDona, trasformando un piccolo gesto al momento della spesa in una partecipazione collettiva a sostegno del progetto.

L’impegno non si esaurisce nel sostegno economico. Penny Italia accompagnerà Remi nel tempo, seguendone lo sviluppo sui territori e individuando con la Croce Rossa Italiana opportunità di volontariato d’impresa per le proprie persone.

Il programma Cri consente ai dipendenti delle aziende partner di contribuire con attività di supporto operativo sul territorio o mettendo a disposizione competenze professionali.

Nei giorni scorsi una rappresentanza di Penny Italia ha incontrato il Comitato di Catania della Croce Rossa Italiana, coinvolto nel progetto e la prossima settimana visiterà la sede di Paderno Dugnano. In queste sedi e in quella di Roma sono già stati individuati i minori in condizioni di disagio socio-economico e familiare; i comitati lavorano con le famiglie e le realtà sociali locali per definire attività coerenti con i loro bisogni.

“Per noi Remi significa andare oltre il sostegno economico: esserci nel tempo e trasformare le risorse in opportunità concrete di crescita. Contrastare la povertà educativa significa lavorare perché il punto di partenza di un bambino non diventi il confine del suo futuro”, dice Marcello Caldarella, responsabile Comunicazione e Csr Penny Italia. “Ringraziamo Penny Italia per essere al fianco della Croce Rossa Italiana nel progetto Remi. Questa collaborazione potrà fare la differenza per tante bambine, bambini e adolescenti in situazioni di fragilità, permettendoci di supportarli in attività e percorsi che saranno un prezioso bagaglio per camminare con più sicurezza verso il domani”, aggiunge Edoardo Italia, vicepresidente di Croce Rossa Italiana e rappresentante dei Giovani Cri.

Il percorso proseguirà nei prossimi mesi sui tre territori, individuando le iniziative più significative anche per coinvolgere le persone di Penny Italia. Croce Rossa Italiana prevede un monitoraggio costante delle attività, con momenti periodici di rendicontazione e confronto con Penny Italia.

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