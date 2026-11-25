Antonella Elia ha annunciato martedì 24 novembre, durante la puntata di La Volta Buona, che il prossimo 30 novembre inizierà un ciclo di chemioterapia. La decisione arriva dopo due interventi chirurgici subiti nell’arco di poche settimane per rimuovere un tumore ovarico borderline. L’ex valletta di Mike Bongiorno, nata a Torino nel 1963 e oggi 63enne, ha scelto di condividere pubblicamente le sue paure e le difficoltà di questo percorso clinico, mostrando una vulnerabilità insolita per una figura abituata all’ironia televisiva.

Le confessioni sulla malattia e la paura degli aghi

Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo su Rai 1, Elia non ha nascosto il terrore legato alle cure imminenti. «Dovrò fare la chemioterapia, questo fa molta paura», ha dichiarato la showgirl, spiegando come la prospettiva di un trattamento prolungato stia cambiando il suo modo di vivere la quotidianità.

Ha ammesso di soffrire di una fobia specifica che rende ancora più difficile l’accettazione delle terapie invasive: «Ho paura degli aghi: fare le analisi del sangue mi terrorizza, le mie vene spariscono».

La conduttrice ha descritto con lucidità l’impatto psicologico della diagnosi, sfatando l’illusione iniziale di poter risolvere rapidamente il problema.

«Quando si entra nella malattia ci si illude che sia un percorso a breve termine. Invece è a lungo termine», ha osservato, riferendosi ai vari passaggi terapeutici ancora necessari dopo il secondo intervento del 13 novembre. Elia ha confessato che affrontare queste prove la porta a una riflessione esistenziale profonda: «È brutto da dire, ci si sente più vicini alla morte. Non è detto che tutto vada per il meglio». Nonostante ciò, cerca di mantenere un approccio positivo, definendo la sua attuale condizione come una vita vissuta «in una bolla», dove la felicità viene avvertita in maniera diversa ma comunque presente.

Gli interventi al Policlinico Gemelli e la storia clinica

Il percorso di cura di Antonella Elia è iniziato lo scorso ottobre, quando aveva reso noto di essere stata operata per la rimozione di tube e ovaie a causa di alcuni focolai tumorali. Entrambi gli interventi sono stati effettuati presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il secondo operazione, resa necessaria dalla scoperta di altre tre formazioni da asportare, si è svolta il 13 novembre. Questa vicenda oncologica riaccende i riflettori sulla storia medica della showgirl, che nel 2016 aveva già affrontato un carcinoma in situ al seno, risolto con un intervento presso l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena. Anche in quel caso, la malattia aveva influenzato profondamente il suo rapporto con il corpo e la femminilità.

La vicinanza di Pietro Delle Piane nonostante la separazione

Un ruolo centrale in questo momento delicato è stato ricoperto da Pietro Delle Piane, attore con cui Elia ha condiviso una lunga relazione, durata circa sei anni e mezzo e conclusasi ufficialmente nel marzo 2026. Sebbene la coppia abbia attraversato momenti di forte tensione, spesso raccontati in televisione attraverso programmi come Temptation Island e BellaMa’, dove era stata annunciata una proposta di matrimonio poi mai concretizzata, il legame affettivo tra i due sembra essere sopravvissuto alla rottura sentimentale.

Dopo aver ricevuto critiche sui social media per una presunta assenza, Delle Piane ha chiarito di essere stato sempre accanto all’ex compagna fin dalla prima diagnosi. La sua presenza è stata confermata anche durante il secondo ricovero al Policlinico. Ospite anch’egli in passato nei salotti TV, l’attore ha smentito le accuse di indifferenza, sottolineando come il loro rapporto si sia trasformato in un profondo sostegno reciproco. Elia, in un precedente intervento a La Volta Buona del 10 novembre, aveva definito Delle Piane il suo «angelo custode», lasciando intendere che, al di là dello status di coppia, esiste una solida amicizia e solidarietà umana. Attualmente non risulta alcuna riconciliazione ufficiale, ma la vicinanza fisica ed emotiva dell’attore durante le operazioni chirurgiche testimonia la complessità dei legami che sopravvivono alla fine dell’amore romantico.