Elisa Turrini, studentessa fuori sede di 18 anni, è stata trovata morta nel letto a Bologna: a dare l'allarme la coinquilina. La sera prima la 18enne aveva lamentato forti mal di pancia.

Elisa Turrini, studentessa fuori sede di 18 anni, è stata trovata morta nel letto a Bologna: a dare l’allarme la sua coinquilina. La sera prima la 18enne avrebbe lamentato forti mal di pancia, l’ipotesi è che abbia avuto un malore nel sonno. I dettagli di questa tragedia.

Trovata morta nel letto studentessa di 18 anni: si chiamava Elisa Turrini

Nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 novembre 2026 è stata trovata morta una studentessa di appena 18 anni, di nome Elisa Turrini. Siamo a Bologna, dove la ragazza era iscritta alla facoltà di Farmacia dell’Alma mater studiorum. A dare l’allarme la sua coinquilina. Secondo quanto si apprende, la sera precedente Elisa avrebbe lamentato dei forti dolori alla pancia, anche se non risulta che la ragazza si sia rivolta a strutture sanitarie al fine di capire la causa del malessere.

Al momento l’ipotesi più probabile è che sia stata colta da un malore nel sonno. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per la 18enne non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sul copro della giovane è stata disposta l’autopsia, al fine di chiarire le cause della morte.

Morte Elisa Turrini: disposta l’autopsia

Avrebbe compiuto 19 anni la Vigili di Natale Elisa Torrini, la studentessa fuori sede a Bologna che è stata trovata morta nel letto tra lunedì e martedì scorso. Era originaria di Dro e aveva ancora la residenza a Riva del Garda, dove aveva frequentato il liceo Maffei. Dopo la maturità si era trasferta nel capoluogo dell’Emilia-Romagna per studiare farmacia. Al liceo Maffei intanto è stato celebrato un minuto di silenzio in ricorso di Elisa. La Procura della Repubblica ha intanto disposto l’autopsia sul corpo della 18enne, in modo da chiarire con assoluta certezza la causa della morte. Per il momento si ipotizza che abbia avuto un malore nel sonno.