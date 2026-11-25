Nuovo confronto televisivo sul caso Garlasco. Questa volta al centro della polemica ci sono Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, e il giornalista Milo Infante, conduttore di Verità nascoste su Rete 4. La discussione è nata dopo alcune dichiarazioni della legale a Quarto Grado, altro programma Mediaset, nel quale aveva criticato il modo in cui la trasmissione di Infante aveva raccontato alcuni elementi relativi al suo assistito.

In particolare, Taccia ha contestato l’utilizzo di un video di un film horror, che sarebbe stato presentato come se mostrasse una scena realmente legata alla vita di Sempio. La legale ha reagito con parole molto dure, accusando il programma di proporre una rappresentazione pregiudizievole dell’indagato. Infante ha risposto in diretta, annunciando nuovi chiarimenti sui video trovati nel computer di Sempio e mostrando anche una vecchia intercettazione.

Le accuse di Angela Taccia a Verità nascoste

La polemica è partita dalle parole pronunciate da Angela Taccia durante Quarto Grado. L’avvocata ha criticato la ricostruzione proposta da Verità nascoste, sostenendo che alcuni contenuti fossero stati raccontati in maniera fuorviante e potessero creare un’immagine negativa del suo assistito.

La legale ha fatto riferimento in particolare a un filmato horror, contestando il modo in cui sarebbe stato associato alla figura di Andrea Sempio.

“È gravissimo. È spaventoso. Allora io che guardo sempre film horror ad Halloween sono una potenziale assassina, giusto? La pazienza, prima o poi, finisce. Ognuno raccoglie quello che semina“, ha dichiarato.

Taccia ha quindi respinto quella che considera una rappresentazione ingiusta dell’indagato, sottolineando il rischio di collegare la visione di determinati contenuti cinematografici a comportamenti criminali.

Le sue dichiarazioni hanno provocato la reazione di Milo Infante, che ha deciso di rispondere direttamente nel corso della puntata di Verità nascoste. Il conduttore ha anticipato che la trasmissione avrebbe ricostruito nel dettaglio quando Sempio avrebbe visto e scaricato alcuni filmati presenti nel suo computer, precisando che, secondo la sua ricostruzione, non si tratterebbe di semplici trailer.

La replica di Milo Infante e i video trovati nel computer di Sempio

Infante ha aperto il suo intervento facendo riferimento alla data del 25 febbraio, indicata come un appuntamento importante per il futuro giudiziario di Andrea Sempio. Il giornalista ha ricordato che l’indagato avrebbe dichiarato di voler finalmente parlare davanti ai giudici e raccontare la propria versione dei fatti.

“Gli avvocati di Andrea Sempio si stanno preparando, perché il 25 febbraio è alle porte, lì si deciderà il destino del loro assistito“, ha affermato il conduttore. Ha poi aggiunto che Sempio sarebbe rimasto in silenzio per due anni, fatta eccezione per le apparizioni televisive, e che avrebbe espresso il desiderio di poter raccontare la propria verità davanti a un giudice terzo e imparziale.

Infante ha quindi replicato alle contestazioni della legale, sostenendo che alcune informazioni diffuse dalla trasmissione fossero state riportate correttamente. “Anche la nostra pazienza ha un limite e quando vengono dette delle cose che sono inesatte noi la pazienza la perdiamo“, ha dichiarato.

Il conduttore ha poi chiamato in causa due file video, denominati Violetta 1 e Violetta 2, che sarebbero stati trovati nell’hard disk di Sempio e che, secondo quanto riferito durante la trasmissione, avrebbero contenuti pornografici. Infante si è rivolto direttamente a Taccia, chiedendole se avesse mai visionato quei filmati e invitandola a verificarne il contenuto prima di parlare di semplici trailer o di collegamenti con il cinema horror.

La discussione televisiva si è così spostata dal video contestato inizialmente alla natura e alla provenienza dei file presenti nel computer dell’indagato. Infante ha annunciato ulteriori approfondimenti, promettendo di tornare sull’argomento per spiegare nel dettaglio gli elementi in possesso della trasmissione.