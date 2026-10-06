A "Lo Stato delle Cose", accesa discussione sul delitto di Garlasco tra Massimo Giletti e Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio. Il focus del dibattito la famosa chiavetta usb contenente i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Scintille nello studio de “Lo Stato delle Cose”, programma in onda su Rai 3 e condotto da Massimo Giletti, il quale è stato protagonista di uno scontro acceso con la legale di Andrea Sempio, Angela Taccia. Ecco cosa è successo.

Garlasco, scontro in Tv tra Massimo Giletti e Angela Taccia

Al centro della puntata de “Lo Stato delle Cose” il caso di Garlasco, con particolare attenzione agli errori nelle indagini emersi sino a questo momento.

Dopo appunto aver discusso su ciò, si è acceso un duro confronto tra il conduttore Massimo Giletti e Angela Taccia, la legale che difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. In particolare la discussione si infiamma nel momento in cui Giletti afferma che i pm sono convinti che Sempio abbia visto dei video intimi di Chiara prima di tentare un approccio che sarebbe però stato respinto.

“C’è una intercettazione. Lui parla di una pennetta, è del 14 aprile 2025, è in auto da solo, lui stesso dice che deve smettere di fare monologhi, cita le tre telefonate e parla di un video intimo in una pennetta.” La Taccia a questo punto ribatte: “le cose vengono sempre analizzate sulla base della parte che interessa.

C’è la consulenza della Procura, che sottolinea come non ci sia alcuna evidenza che lui li abbia visti, oltretutto Chiara Poggi ha sempre avuto quella pennetta nella sua disponibilità.” Massimo Giletti allora ecco che tira in ballo Gianluigi Nuzzi e il programma “Quarto Grado“: “Stranamente ho visto a Quarto Grado Sempio, vanno sempre lì, mi fa piacere. Però lui dice che è un soliloquio, un monologo.”

Garlasco, Massimo Giletti litiga con Angela Taccia: “Allora mi dimetto”

A “Lo Stato delle Cose” come visto acceso dibattito tra Massimo Giletti e Angela Taccia, legale di Andrea Sempio. Dopo le parole del conduttore sulla presenza del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi, sempre a “Quarto Grado”, la legale ha affermato: “Non colgo la sua provocazione, lui andrà dove pensa che la conduzione sia super partes, ambasciator non porta pena.” A questo punto Giletti: ““Non sono super partes? Va bene, allora mi dimetto.” La discussione, sempre sulla nota chiavetta, è continuata fino a quando Gilett : “Secondo lei la nostra ricostruzione è falsa, ne prendo atto, lo scopriremo la prossima settimana”. E Taccia ribatte: “Non ho detto che è falsa, probabilmente avete capito male la consulenza Dal Checco. Non c’è alcuna evidenza che Sempio abbia visto quei benedetti porno, nemmeno del contrario, ma siamo in un sistema garantista, che vi piaccia o non ci piaccia, c’è una presunzione di innocenza.“