Dopo una settimana di polemiche, l'ottava puntata di Ballando con le Stelle si è concentrata sulla gara, mentre Barbara d'Urso e Simona Ventura tornavano a parlare delle loro battute.

Nell’ottava puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda di sabato sera su Rai Uno, la vicenda del profumo che per una settimana ha occupato i programmi della Rai e molte testate giornalistiche non ha ricevuto una risposta diretta. Lo show si è aperto con i maestri di ballo che hanno danzato con un profumo in mano, mentre Guillermo Mariotto aveva davanti alla propria postazione un flacone enorme con un’etichetta.

Anche i commenti dopo la diretta hanno evitato il tema diretto. Le due giurate hanno parlato a modo loro della puntata, con Milly Carlucci che ha insistito sul ballo e Barbara d’Urso che ha parlato della propria famiglia.

Milly Carlucci e la gara al centro della puntata

Subito dopo aver annunciato l’eliminato e salutato il pubblico da casa, Milly Carlucci si è fermata in studio per commentare quanto accaduto in pista e dietro al tavolo della giuria.

La conduttrice ha spiegato che al centro della serata c’è stata soltanto la gara, anche perché la giuria è stata più pacata del solito. Ha detto: «Puntata di gara intensa, di grande ballo, come avete visto c’è stata una giuria più contenuta». Ha poi aggiunto: «Direi che ci stiamo avvicinando alla finale».

Secondo la conduttrice, la gara sta prendendo il sopravvento su tutto.

Il riferimento alle settimane precedenti è rimasto molto breve, e la Carlucci ha preferito parlare dei concorrenti, definiti da lei «veramente tutti fortissimi».

Barbara d’Urso, la cena a Roma e la parola famiglia

Come ogni sabato notte, anche dopo questa puntata Barbara d’Urso e parte del cast sono andati a cena in un ristorante di Roma. La giurata è stata raggiunta dal suo amico e stylist Nick Cerioni, con cui ha pubblicato una storia su Instagram. Nel video la d’Urso chiede a Cerioni se gli sia piaciuta la puntata e cosa abbia apprezzato di più.

Nel video la giurata ringrazia Cerioni per aver preso un treno e un hotel per raggiungerla a Roma. Poi aggiunge: «Non l’ha fatto perché si occupa di me e mi veste, ma perché è proprio la mia famiglia. Ciao e salutame a soreta!». La frase è stata letta da molti utenti sui social come una frecciatina, anche perché una settimana prima, nella notte tra sabato 14 e domenica 15 novembre, la d’Urso aveva ammesso in un video sfogo di non essersi sentita protetta dalla famiglia di Ballando con le Stelle, concetto che ha ribadito in un’intervista televisiva.

Simona Ventura tra provocazioni, battute e il caso La Rocca

Dopo l’esibizione di Ornella Muti, Simona Ventura ha chiesto di nuovo a Pasquale La Rocca se fosse vero che avesse rifiutato di partecipare al nuovo spettacolo teatrale di Barbara d’Urso. Il maestro di ballo non ha risposto e ha detto che non intende tornare su certi argomenti. Barbara d’Urso lo ha ringraziato in studio: «Io volevo ringraziare Pasquale per non aver accettato l’ennesima provocazione di stasera, che era rivolta a me».

In un’intervista, Simona Ventura ha spiegato il senso delle sue battute sulla d’Urso, a partire dal termine «gelosetta», riferito al rapporto tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Ha detto: «Dico quello che penso con grande serenità, le mie sono battute ironiche». Sul «gelosetta» ha precisato: «Il 99% delle persone l’avrebbe presa con una risata». Ventura ha aggiunto di non essere ossessionata da Barbara d’Urso e che parla in base a ciò che accade sulla pista da ballo.

Quest’anno Ventura gestisce con Francesca Fialdini un terzo del tesoretto da assegnare ai concorrenti, cioè 30 punti che possono cambiare la classifica. Sul suo ruolo ha detto: «Fare la commentatrice a bordo campo è divertentissimo». Va segnalato che l’intervista è stata realizzata prima dei fatti di sabato scorso, quindi Ventura non ha commentato la vicenda tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto.