Le piazze finanziarie americane hanno attraversato una fase di incertezza significativa, influenzata sia dalle dinamiche interne alla politica monetaria sia dalle reazioni alle recenti consultazioni elettorali. Il Dow Jones ha registrato una contrazione dell’1,15%, attestandosi a 50.177 punti, proseguendo così una serie negativa iniziata lunedì scorso. Diversa la traiettoria dell’S&P-500, che si è mosso intorno alla parità chiudendo a 7.328 punti, mentre il Nasdaq 100 ha mostrato un frazionale progresso dello 0,45%.

La reazione di Donald Trump al calo dei listini

Al centro del dibattito pubblico e finanziario è intervenuto donald trump, che ha utilizzato la sua piattaforma social Truth per commentare l’andamento negativo di Wall Street, osservato per la seconda seduta consecutiva. L’ex presidente ha contestato implicitamente la correlazione tra i risultati delle elezioni del 3 novembre e la performance dei mercati azionari.

Nel suo intervento, Trump ha dichiarato: “Io non ero sulla scheda elettorale”. Ha poi proseguito sostenendo che, se fosse stato presente come candidato, i risultati sarebbero stati “molto diversi” rispetto alle tre occasioni precedenti e che il mercato avrebbe vissuto “un vero boom”. La chiusura del messaggio era rivolta ai suoi seguaci: “Ve l’avevo detto”.

Questa presa di posizione evidenzia come la narrativa politica continui a intrecciarsi con le fluttuazioni economiche, cercando di attribuire cause esterne o alternative ai movimenti naturali degli indici.

Verbali Fed e volatilità nel settore tecnologico

Parallelamente alle dichiarazioni politiche, gli investitori hanno analizzato i verbali della riunione della Federal Reserve tenutasi il 27-28 ottobre. Il documento ha rivelato che quasi tutti i funzionari della banca centrale concordano sulla necessità di aumentare i tassi di interesse “nei mesi a venire”. L’obiettivo dichiarato è riportare l’inflazione al target del 2% in tempi brevi, un segnale restrittivo che ha mantenuto alta l’attenzione sui mercati.

In questo contesto di rinnovata volatilità, il settore tecnologico ha subito pressioni significative. Nvidia ha chiuso in netto calo con una flessione del 2,4%, invertendo l’iniziale entusiasmo generato da risultati e previsioni superiori alle attese. Questo movimento suggerisce che gli operatori stanno richiedendo ulteriori prove concrete sulla solidità duratura del comparto dell’intelligenza artificiale prima di consolidare posizioni rialziste.

Geopolitica e nuovi protagonisti di mercato

L’agenda finanziaria è dominata anche da eventi imminenti di natura geopolitica e aziendale. È previsto per domani l’esordio molto atteso di Anthropic, un evento che potrebbe offrire nuove indicazioni sul sentiment degli investitori riguardo alle società emergenti nel campo dell’IA.

Sul fronte internazionale, gli occhi sono puntati verso il primo vertice trilaterale che vedrà coinvolti Xi Jinping, Donald Trump e Putin, organizzato a margine dell’Apec. La vicinanza temporale di questo incontro aggiunge un ulteriore livello di complessità alle decisioni di portafoglio, poiché le tensioni o le distensioni diplomatiche possono avere impatti immediati sulle materie prime e sull’energia, settori che nella sessione attuale hanno registrato alcune delle performance peggiori nell’S&P 500, con l’energia in calo del 3,41%.

La divergenza tra i singoli titoli resta marcata: mentre Walt Disney ha guadagnato il 5,05% e United Health ha sofferto un crollo del 9,62%, il mercato sembra cercare rifugio in asset specifici piuttosto che muoversi in modo omogeneo. Gli investitori dovranno ora valutare se le parole di Trump avranno un peso reale sulle aspettative future o se prevarranno i dati macroeconomici confermati dalla Fed, specialmente in vista della pubblicazione dei prossimi indicatori inflattivi che potrebbero confermare o smentire la necessità di ulteriori rialzi dei tassi.