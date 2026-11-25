Gli Artifacts di Claude si trasformano in app desktop per Mac e Windows, con icona e finestra propria, senza programmare.

Anthropic ha avviato in beta una funzione chiamata Install as app, che trasforma i progetti creati con Claude Artifacts in applicazioni installabili su Mac e Windows. La novità, disponibile per tutti i piani di Claude, permette di portare sul computer strumenti generati dall’intelligenza artificiale senza dover scrivere codice.

Gli Artifacts sono contenuti interattivi, pannelli di controllo e piccole applicazioni che Claude genera a partire da una descrizione in linguaggio naturale.

Fino a oggi restavano all’interno della conversazione. Con questo aggiornamento possono diventare programmi con una propria icona e una finestra separata dal client principale.

Come si installa un’app creata con Claude

Il procedimento parte dalla chat. L’utente descrive a Claude ciò che gli serve, prova l’Artifact in conversazione e lo rifinisce con ulteriori istruzioni.

Quando il progetto è pronto, occorre aprire l’applicazione Claude per Mac o Windows, aggiornata all’ultima versione, selezionare l’Artifact, aprire il menu Share e scegliere Install as app. Dopo la conferma, il programma compare sul computer.

Le app installate si aggiornano automaticamente quando l’Artifact originale viene modificato e possono essere condivise con altri utenti.

Possono inoltre utilizzare i servizi esterni già collegati all’account Claude. Non tutti i tipi di Artifact sono compatibili: Claude Docs, Slides e Sheets restano esclusi dalla funzione.

Tre livelli di permessi e il nodo della sicurezza

Poiché un programma desktop può interagire con l’ambiente locale, Anthropic ha previsto tre livelli di autorizzazione. Il livello predefinito consente solo le operazioni che sarebbero possibili in un browser web. Il secondo, App permissions, può attivare notifiche, scorciatoie da tastiera globali e la finestra sempre in primo piano, previa conferma dell’utente. Il terzo, full computer access, permette di avviare altri programmi e di leggere, modificare o eliminare file locali senza chiedere conferma per ogni azione.

Anthropic avverte che la funzione non effettua una revisione preventiva delle app create. Per questo motivo consiglia di concedere l’accesso completo solo a progetti di cui ci si fida pienamente. Le autorizzazioni vanno confermate di nuovo a ogni aggiornamento, e l’accesso completo è riservato alle applicazioni create personalmente o, negli ambienti aziendali, da membri della stessa organizzazione.

Disponibilità e limiti d’uso

Le app funzionano solo online e con l’accesso effettuato a Claude, anche quando lavorano su file locali. Le richieste elaborate tramite questi strumenti rientrano nei normali limiti di utilizzo del piano sottoscritto. Nei piani Team la funzione è attiva per impostazione predefinita, ma con l’accesso completo disattivato. Nel piano Enterprise è disattivata finché il titolare dell’account non la abilita, e gli amministratori possono attivare o disattivare sia i permessi delle app sia l’accesso completo per l’intera organizzazione.

Per il mercato del lavoro e per la produttività delle aziende, la mossa di Anthropic porta la creazione di software nelle mani di chi non programma. Resta da vedere come la concorrenza tecnologica internazionale risponderà a un modello che unisce generazione di strumenti, distribuzione desktop e permessi sul sistema.