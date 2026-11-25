Il morbillo torna a far paura, con nuovi decessi negli Stati Uniti e un aumento dei contagi che riaccende l’attenzione anche in Europa. In Wisconsin è stata registrata un’altra vittima, mentre la Pennsylvania continua a fare i conti con centinaia di ricoveri. Anche l’Italia desta preoccupazione: secondo i dati europei è il Paese con il maggior numero di infezioni, complice una copertura vaccinale ancora lontana dagli obiettivi.

Wisconsin, un’altra vittima di morbillo: aumentano i contagi negli Usa

Il Dipartimento della Salute del Wisconsin ha comunicato un nuovo decesso: si tratta di un adulto residente nella contea di Lafayette. Per tutelare la privacy, le autorità non hanno diffuso ulteriori informazioni sulla vittima. Dal mese di agosto al 24 novembre 2026, nello Stato sono stati registrati 920 casi e 19 ricoveri in 24 contee.

Particolarmente significativo l’aumento degli ultimi giorni: tra il 20 e il 24 novembre sono state segnalate altre 88 infezioni. Il 99,2% dei contagi ha riguardato persone non vaccinate.

La situazione è preoccupante anche in Pennsylvania, dove nei giorni scorsi è stato comunicato il nono decesso associato alla malattia. La vittima era un residente non vaccinato della contea di Centre, risultato positivo al virus.

Secondo le comunicazioni dei dipartimenti sanitari statali di New York, Pennsylvania, Virginia e Wisconsin, il bilancio complessivo delle vittime negli Usa nel 2026 sale a 14 morti, almeno sei dei quali bambini. Il conteggio ufficiale dei Cdc, invece, riporta attualmente sei decessi. La Pennsylvania è tra gli Stati maggiormente colpiti, con 1.638 infezioni in 46 contee e 330 ricoveri. Anche qui meno dell’1% dei contagi ha interessato persone vaccinate.

Allarme morbillo, il bilancio dei contagi si aggrava: la situazione in Italia

L’emergenza americana riporta l’attenzione anche sulla situazione italiana, dove il morbillo continua a circolare e le coperture vaccinali restano insufficienti. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), l’Italia è il Paese dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo con il maggior numero di infezioni: 651 casi negli ultimi 12 mesi, oltre un quarto del totale europeo. L’incidenza è di 11 casi per milione di abitanti, contro una media di 5,1.

A lanciare l’allarme è la Società italiana di pediatria (Sip), che sottolinea come, nonostante i progressi successivi all’introduzione dell’obbligo vaccinale nel 2017, la protezione della popolazione non abbia ancora raggiunto i livelli necessari. Tra il 2016 e il 2024, come riportato dall’Adnkronos, secondo un’elaborazione della Sip sui dati del ministero della Salute, la copertura con la prima dose è passata dall’87,26% al 94,77%. Quella relativa alla seconda somministrazione, invece, è salita soltanto dall’82,24% all’84,45%, rimanendo lontana dall’obiettivo del 95%. Proprio il completamento del ciclo vaccinale rappresenta una delle principali criticità: nessuna Regione o Provincia autonoma raggiunge attualmente la soglia richiesta per la seconda dose, generalmente prevista tra i 5 e i 6 anni. Il problema non riguarda soltanto i bambini. La fascia d’età con il maggior numero di infezioni è quella tra i 15 e i 39 anni, mentre il 94,7% dei contagi per i quali è disponibile il dato sullo stato vaccinale riguarda persone non vaccinate. Per quanto riguarda l’incidenza, i più colpiti nel 2026 sono invece i bambini tra zero e quattro anni, con 49,4 casi per milione di abitanti.