Il questore Andrea Grassi, 60 anni, è il testimone chiave della nuova pista sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Grassi è questore a Caserta e, secondo quanto riferito dai cronisti, dovrebbe essere trasferito a Palermo, una nomina che però non è ancora ufficiale. Il 12 novembre gli è stato consegnato il titolo di commendatore.

Le sue dichiarazioni sono state inserite dal procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca tra le più importanti per accusare l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, 78 anni, la sua segretaria Donatella Peruzzi, 61 anni, e altri collaboratori.

L’inchiesta riguarda i depistaggi sulla strage di via D’Amelio e il furto dell’agenda rossa, sulla quale Borsellino, ucciso insieme ai cinque agenti della scorta, scriveva gli appunti più riservati.

La nuova ricostruzione sull’agenda rossa

Secondo il procuratore De Luca, i sospetti sulla scomparsa dell’agenda si spostano sull’ex capo della polizia.

Prima gravavano sui carabinieri del Gruppo Palermo 1. La nuova ricostruzione si basa su immagini scattate dal fotografo Franco Lannino, scoperte nel 2005 nel suo archivio dai giornalisti del periodico di inchiesta Antimafia Duemila.

Le fotografie mostrano il capitano dei carabinieri Giovanni Arcangioli mentre si allontana dalle auto in fiamme con la valigetta di Borsellino e poi vi ritorna.

Arcangioli è stato indagato e poi prosciolto: dalle indagini risulta che aprì la valigetta, ma solo nel comparto in cui non c’era l’agenda rossa. Il procuratore De Luca ripete questa ricostruzione nella richiesta d’arresto e concentra poi le accuse su De Gennaro.

La testimonianza del 2006 sulla borsa di Borsellino

Grassi era un funzionario della polizia nel 1992. Il 19 luglio 1992, giorno della strage, aveva 26 anni e lavorava alla squadra mobile di Palermo con Arnaldo La Barbera. Accorse in via D’Amelio dopo il boato e, in serata, partecipò con altri magistrati all’ispezione dell’ufficio di Borsellino in Procura. Nel suo racconto l’agenda rossa non compare.

Il 17 maggio 2006 Grassi fu sentito come testimone dai colleghi della Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta. Alla domanda sulla sua assegnazione nel 1992 rispose: “Sono in polizia dal gennaio del 1991”. Disse anche di essere “in forza alla questura di Bologna”, ma di essere di fatto aggregato al centro Criminalpol Sicilia Occidentale di Palermo.

Grassi ricordò “molte auto in fiamme” e l’arrivo progressivo dei vigili del fuoco e delle forze di polizia. Riferì di aver visto una borsa di cuoio negli uffici della squadra mobile, forse nella stanza del dirigente della sezione Omicidi, aperta e con alcuni effetti personali. Sulla data precisa del ricordo rispose: “Non sono in grado di dire quando”. Davanti alle foto della borsa annerita dall’esplosione, disse di riconoscerla senza dubbi.

Nello stesso ciclo di interrogatori furono sentiti altri agenti presenti in via D’Amelio. Il racconto di Nicolò Manzella e quello di Armando Infantino descrivono un ufficiale dei carabinieri che consegnò la borsa all’ispettore Giuseppe Lo Presti. Lo Presti, a sua volta, la fece poggiare nella macchina della polizia. Lo Presti ha dichiarato di essere certo di aver redatto una relazione di servizio, che però non è stata ritrovata.

Il riesame e la richiesta d’arresto

La giudice Giulia Zappalà ha negato gli arresti richiesti dalla Procura. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta tornerà sulla vicenda nei prossimi giorni. Il professor Franco Coppi difende la segretaria di De Gennaro e i suoi collaboratori dall’arresto.

De Gennaro è morto suicida sabato 21 novembre 2026, mentre la richiesta d’arresto per il suo staff resta in piedi. La responsabilità dell’ex capo della polizia non è stata ancora accertata in sede giudiziaria.